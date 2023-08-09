Более 10 тысяч заявлений подали родители Подмосковья для распоряжения имуществом детей

Дети могут быть владельцами недвижимости вне зависимости от возраста, и иногда возникает необходимость в продаже или обмене недвижимости, принадлежащей ребенку.

Для совершения любых действий с недвижимостью, владельцем которой выступает ребёнок — необходимо получить разрешение органов опеки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала 2023 года органы опеки и попечительства Подмосковья рассмотрели более 10 тысяч заявлений о выдаче разрешения на оформление сделок с имуществом детей. Это очень важная работа, ведь задача органов опеки — удостовериться, что имущественные права ребенка не будут ущемлены и сделка совершается в интересах ребенка», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.



Органы опеки могут одобрить сделку с имуществом ребёнка только в том случае, когда ребенок-собственник будет одновременно обеспечен альтернативной квартирой такой же или большей площади и не находящейся в залоге.

Начать процедуру одобрения сделки органами опеки можно подать через МФЦ.

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