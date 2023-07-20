Более 10 тыс. заявлений подано в вузы Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
На территории Подмосковья работают два подведомственных Министерству образования вуза: Государственный гуманитарно-технологический университет, Государственный социально-гуманитарный университет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
«Уже 25 июля завершится прием в вузы на бюджетные места. По состоянию на 20 июля абитуриенты подали свыше 10 тыс. заявлений на обучение в региональных университетах. Чаще всего ребята выбирают такие направления, как учитель начальных классов, дошкольное образование или логопедию. Большой популярностью пользуются специальности по изучению иностранных языков», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
В среднем, в подведомственных вузах конкурс 5 человек на место.
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Подать документы в вузы стало возможным на «Госуслугах».
Более 1,5 тысяч договоров на целевое обучение заключили медвузы Подмосковья.