Более 100 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Программу «Приведи друга» мы запустили в Подмосковье в прошлом году. И видим, что она пользуется спросом среди медицинских специалистов. За это время в медорганизации Подмосковья трудоустроились более 350 медицинских специалистов, а с начала года – 104», — рассказала Первый Заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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