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Более 100 новых единиц спецтехники поступило в Мосавтодор

25 июля 2023, 11:50

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С июня этого года на производственные участки Мосавтодора поступило свыше 100 единиц специализированной техники.

Мосавтодор отвечает за ремонт и содержание региональных дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ведомство сообщает, что поставка спецтехники завершится к сентябрю.


«Это вторая крупная поставка техники за последние пять лет — ожидаем 138 новых комбинированных дорожных машин, уже поступило чуть более 100. Все машины будут задействованы в работах по содержанию региональных дорог зимой и летом», — пояснил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Специальная техника используется круглый год для разных видов дорожных работ: уборка снега, смёта, противогололёдная обработка, мойка дорог и другое.

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В Подмосковье с начала года выявили около 1,7 тыс нелегальных таксистов.

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#Мосавтодор
#спецтехника
#региональные дороги
#дорожные машины
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В 2023 году на линию службы спасения поступило более 7 миллионов обращений
25 июля 2023, 12:50

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Самая востребованная экстренная служба в 2023 году — скорая медицинская помощь, в адрес которой по номеру «112» поступило порядка 2 миллионов обращений.

Полиция и ГИБДД приняли более 600 тысяч вызовов через Систему-112, пожарная охрана — почти 100 тысяч.

Самым популярным методом связи со службой спасения стал телефонный звонок. На втором месте — СМС-сообщение.

Увеличилось количество обращений через мобильное приложение «112 МО».

Еще связаться с оператором 112 можно с помощью программы Скайп и чат-бота в Телеграм, а оборудование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» дает возможность связываться с Системой-112 автомобилистам.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В этом году на единый номер «112» поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах.

В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде.

Порядка 2,5 млн вызовов, требующих быстрого реагирования, поступило на номер «112» от жителей Подмосковья.
#Система-112
#112
#служба спасения
#экстренные службы
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Герой России Сергей Лысюк отмечает день рождения
25 июля 2023, 12:30

Фото: Сайт МЧС РФ

Герой России, почетный гражданин Подмосковья и ветеран спецназа Сергей Лысюк, сегодня, 25 июля, отмечает день рождения.
Сергей Лысюк родился 25 июля 1954 года в Читинской области в семье военного. После окончания военного училища сразу пошел на службу в отдельную мотострелковую дивизию особого назначения. 

Лысюк вырос от командира взвода до командира 6 отряда специального назначения «Витязь». Год он был замкомандира отряда спецназначения «Вега» МВД России, еще год он был замначальника управления «В» центра спецназначения федеральной службы безопасности РФ. Лысюк окончил службу в звании полковника.

19 лет он служил в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, участвовал в создании подразделения спецназа, впоследствии получившего название «Витязь». Сейчас Сергей Иванович возглавляет Центр специальной подготовки «Витязь», задача которого – начальная военная подготовка мобилизованных и добровольцев Московской области и является президентом Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь».

За время военной службы Сергей Лысюк принял участие больше чем в 30 спецоперациях, 6 из которых были по освобождению заложников, в 3 операциях он командовал группой захвата.

Сергей Лысюк имеет медаль «Золотая звезда», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и награжден медалью «За боевые заслуги».

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#Герой России
#Почетный гражданин МО
#день рождения
#Сергей Лысюк
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«Единая Россия» проведет Всероссийский Конкурс «Лучший дом. Лучший двор»
«Единая Россия» проведет Всероссийский Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор»
25 июля 2023, 12:26

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Конкурс будет проведен в рамках партийного проекта «Жители МКД», его задачей станет расширение базы поддержки Партии среди жителей многоквартирных домов.
Желающие принять участие могут заполнить анкету на сайте https://moydom.er.ru до 10 октября 2023 года. 
 
Заявку на участие сможет направить собственник или наниматель жилья в многоквартирном доме, а также член ТСЖ или представитель управляющей организации.
 
Рассматривать заявки на участие будет специально созданная комиссия. К рассмотрению будут приниматься практики, которые были реализованы жителями многоквартирных домов. Лица, проживающие в частных домовладениях, к участию не допускаются.

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#Единая Россия
#конкурс
#лучший дом
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Судья, которая не поддерживала причастность России к крушению малайзийского Boeing, подала в отставку
25 июля 2023, 12:20

Фото: iStock/Michał Chodyra

Судья, которая не поддерживала версию причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, ушла в отставку.
РИА Новости пишет, что судья пыталась убедить коллег из Окружного суда Гааги, что Boeing не сбивала российская ракета. Она ссылалась на книгу своего брата, проводившего расследование авиакатастрофы.

Выводы нидерландской прокуратуры по трагедии женщина считала «преднамеренным сокрытием», а некоторую информацию по делу расценивала как манипулирование и ложь.
 
После этого судью не допускали к ведению уголовных дел, а Верховный суд Нидерландов посчитал, что её действия «подорвали доверие к авторитету судебной власти». Женщине пришлось уволиться.
 
Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в 2014 году под Донецком. 298 человек погибли. 
 
В феврале в Нидерландах сообщили, что РФ  причастна к катастрофе.

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#Малайзийский Boeing
#судья
#Донбасс
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В Госдуме предложили созвать трибунал по Украине
Депутат Ивлев: В Крыму необходимо созвать трибунал по Украине
25 июля 2023, 12:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Депутат Государственной думы от крымского региона Леонид Ивлев призвал провести на полуострове трибунал по военным преступлениям Украины, в интервью «РИА Новости».
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за девять лет конфликта Следственный комитет завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе. Фигурантами дел является как военное, так и политическое руководство Украины, а также участники националистических и силовых объединений. Все они, подчеркнул глава ведомства, понесут ответственность перед законом.  

«Уголовные дела, возбужденные Следственным комитетом, о преступлениях в Донбассе, Крыму и других российских регионах должны лечь в основу для проведения трибунала над представителями военного и политического руководства Украины. Эта тема весьма актуальна. Считаю, что трибунал должен пройти в Крыму», - прокомментировал ситуацию Ивлев.  

Ивлев, как и Бастрыкин, уверен, что киевский режим должен понести наказание за свои преступления, в том числе за недавний теракт на Крымском мосту.

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#Ивлев
#Крым
#Трибунал по Украине
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Следователи доказали, что Трепова* знала о взрывчатке в подаренной статуэтке на встрече с Татарским
Бастрыкин: Дарья Трепова* знала, «что передает военкору статуэтку со взрывчаткой»
25 июля 2023, 11:51

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фигурантка уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Дарья Трепова* пыталась убедить следователей, что не знала о бомбе. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин изданию РИА Новости.
Он пояснил, что благодаря сведениям, полученным в результате следственных действий, было установлено, что Трепова знала, что в статуэтке находится взрывное устройство.

В настоящее время, следственные органы продолжают устанавливать круг лиц, причастных к совершению теракта в Санкт-Петербурге. СК РФ предъявил девушке окончательное обвинение по делу о теракте, в результате которого, погиб военкор. 

​В ходе следствия, Трепова настаивала на том, что не владела информацией о содержимом статуэтки и предполагала, что в ней находится ​прослушивающее устройство. 

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* внесена в перечень террористов и экстремистов в России


#убийство
#Татарский
#Трепова
#СК РФ
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В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»
25 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/Drazen Zigic

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. Об этом сообщает RT.
По словам Ветрова, за последнее врем в России продолжаются споры о росте цены минимального школьного набора. В июле этого года медианная цена школьного набора выросла на семь процентов в сравнении с 2022 годом и составила 13,4 тыс. рублей.

Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.

«В каждом регионе должен появиться унифицированный «народный школьный набор», стоимость которого не должна превышать определённого ценового предела», — цитирует RT Ветрова.

Отмечается, что главная задача заключается в обеспечении лучших условий для получения знаний.

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#школа
#Россия
#школьные принадлежности
#стоимость
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Губернатор Подмосковья прибыл в 45-ю бригаду спецназа ВДВ
25 июля 2023, 11:26

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с рабочим визитом в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, где встретился с бойцами бригады и пообщался и с военнослужащими весеннего призыва.
Сегодня, 25 июля, 45-й отдельная гвардейская бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ отмечает 29-летнюю годовщину со дня образования. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады с годовщиной её образования. 

45-я военная бригада уделяет большое внимание работе с допризывной молодёжью. На встречу с губернатором в воинскую часть пригласили ребят из военно-патриотического клуба «Комбат», через который прошли более 2000 молодых людей: 200 из них связали свою жизнь с вооружёнными силами РФ, 26 окончили Рязанское воздушно-десантное училище, более 100 — окончили другие военные учебные заведения, училища МЧС, ФСБ и МВД.

Члены патриотического клуба «Комбат» регулярно собирают помощь в зону спецоперации, ими были отправлено свыше 100 машин с гуманитарным грузом.
«Мы около 10 лет взаимодействуем с 45-й бригадой в первую очередь по начальной военной подготовке. Приезжаем сюда 3-4 раза в год. Вот сегодня привезли 15 детей, чтобы они могли получить парашютно-десантные навыки. А так у нас занимается порядка 400 ребят в возрасте 6-16 лет. Мы также проводим занятия по рукопашному бою, боксу. Отмечу, что ряд наших воспитанников отслужили или служат сейчас в этой бригаде. Военнослужащие из Кубинки в свою очередь тоже приезжают к нам в Чехов, мы ежегодно организуем День ВДВ, на который собирается порядка 5 тыс. жителей. Это все воспитывает патриотизм, любовь к Родине, горожане могут пообщаться с офицерами, нашими живыми легендами», — сказал руководитель клуба «Комбат» Виктор Русаков.

В рамках визита, губернатор Подмосковья встретился с бойцами бригады, ставшими лауреатами премии «Мы рядом», проявившими героизм в зоне спецоперации и получившие тяжёлые ранения. Также Андрей Воробьёв поговорил с военнослужащими весеннего призыва, планирующими заключить контракт после прохождения срочной службы.
«Потому что хочется Родину защищать. Сначала мне здесь было все непривычно — каждый день укладка парашюта. Но сейчас уже освоился. Когда объясняют, что от этого зависит твоя жизнь, схватываешь все на лету — каждый строп, каждая маленькая деталь очень важны. Самое сложное — это заправить запасной парашют в чехол, потому что требуются усилия двух человек, чтобы надавить на него и упаковать. Пока я с парашютом не прыгал — первые прыжки должны состояться скоро», — рассказал военнослужащий Даниил Фролов. 
На территории войсковой части 45-й военной бригады расположен комплекс, где проходят тренировки для безопасного отделения от воздушного судна и приземления с полной амуницией.

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Воробьёв понаблюдал за сдачей нормативов на краповый берет в дивизии им. Дзержинского.

Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи.
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВДВ
#спецназ
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Россиянка через суд добивается возвращения своей дочери с Украины
25 июля 2023, 11:24

Фото: iStock/Giuda90

В деле гражданки России Ольги Дороховой, которая пытается вернуть свою 9-летнюю дочь, вывезенную отцом на Украину, будет участвовать уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. Об этом пишет RT.
Отмечается, что Дорохова продолжает борьбу за лишение родительских прав бывшего мужа. Она утверждает, что это позволит быстрее вернуть дочь в Россию.

«Ситуация очень тяжёлая, необходимо использовать все доступные механизмы для того, чтобы обеспечить возвращение Евы домой», — цитирует RT Дорохову.

24 июля Первомайский районный суд Новосибирска отказал Дороховой в удовлетворении ходатайств по привлечению уполномоченных по правам ребенка Новосибирской области и РФ.

Уточняется, что уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко выразила свое желание вступить в дело. 

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#Украина
#лишение родительсикх прав
#суд
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