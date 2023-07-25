Более 100 новых единиц спецтехники поступило в Мосавтодор

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Мосавтодор отвечает за ремонт и содержание региональных дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ведомство сообщает, что поставка спецтехники завершится к сентябрю.
«Это вторая крупная поставка техники за последние пять лет — ожидаем 138 новых комбинированных дорожных машин, уже поступило чуть более 100. Все машины будут задействованы в работах по содержанию региональных дорог зимой и летом», — пояснил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Специальная техника используется круглый год для разных видов дорожных работ: уборка снега, смёта, противогололёдная обработка, мойка дорог и другое.
Читайте также:В Подмосковье с начала года выявили около 1,7 тыс нелегальных таксистов.
Аварийность на дорогах Московской области за год снизилась на 8%.
Минтранс проводит на подмосковных дорогах профилактические мероприятия.