Более 100 объектов Подмосковья строятся по цифровому графику

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk
Специалисты заполняют данные по чек-листу и загружают их в графики проведения работ, после чего становятся известны сроки строительных работ, сообщает «Радио 1» пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С помощью цифрового графика можно проверить этап стройки, а также сроки выполнения работ. Все процедуры и этапы строительства оцифрованы и унифицированы, что позволяет создать график стройки в два клика», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
В цифровом графике отображаются планируемые работы: от вырубки деревьев до подключения к «Безопасному региону», обеспечивая прозрачность проводимых работ.
Читайте также:В Подмосковье в ближайшее время построят более 120 образовательных объектов для детей.
Мособлдума рассмотрела проект закона об уточнении регионального бюджета.
Жильцам аварийных домов микрорайона Дальний Воронок дадут квартиры в Чкаловском.