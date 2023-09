Более 100 тыс жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» за ремонт дорог

Об этом пишет Entertainment Weekly, ссылаясь на представителей группы.У Стивена Харвелла отказала печень. В данный момент он находится на терминальной стадии печеночной недостаточности. Медики выписали музыканта домой, где семья сможет проститься с ним.10 лет назад у Харвелла была диагностирована кардиомиопатию, на фоне которой развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, которая влияет на память и речь.Стивен Харвелл покинул Smash Mouth после концерта в Нью-Йорке в 2021 году. Тогда он грубо ругался на посетителей и забывал тексты песен. Виной тому приступ болезни. В группе его заменил Зак Гуд.Рок-группа Smash Mouth известна композициями «Walkin on the Sun», «One Week», «Why Cant We Be Friends».Телеведущий Андрей Малахов навестил Ладу Дэнс, которая попала в ДТП Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с Сэмом Асгари Variety: Премьеру продолжения «Дюны» перенесли из-за забастовок в Голливуде