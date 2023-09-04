Более 100 тыс жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» за ремонт дорог

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«Ежегодно отмечаем высокий интерес жителей к голосованию. Сейчас завершился второй этап, в нём приняли участие больше 100 тыс человек. Самое большое число голосов зафиксировали в Ступине, Воскресенском округе, Коломне, Чехове и Орехово-Зуеве», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.В этом ремонтном сезоне предложения жителей составили треть от общего плана. Около 400 км покрытия заменят более чем на 320 участках муниципальных и региональных дорог. Больше всего голосов пользователи «Добродела» отдали за дороги, ведущие к их собственным домам в малых населённых пунктах и частном секторе.
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