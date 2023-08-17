Более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings

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Надо отдать должное представителям перевозчика: в экстренной ситуации они в первую очередь позаботились о туристах. Большая часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием. Однако это не отменяет тот факт, что россиянам пришлось более двух суток ждать отправки на родину, заключил представитель российского внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что консульство РФ в Анталье продолжает следить за ситуацией и при обращении граждан России, попавших в сложную ситуацию, рекомендует им следовать указаниям представителей авиакомпании.
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