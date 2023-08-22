Более 120 «земских врачей» и «земских фельдшеров» вышли на работу в Подмосковье с начала года

Благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в Подмосковье трудоустроились порядка 120 врачей и фельдшеров.

В Московской области действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», врачи и фельдшеры, приезжающие работать в сельскую местность, могут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 млн и 750 тыс. рублей.





Программа позволяет молодым врачам получить денежную помощь при переезде в сельскую местность. участвовать фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты или города с населением до 50 тыс человек.

«В Подмосковье медработникам предложено множество мер соцподдержки. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» призваны поддержать тех специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность. С начала года в наши медорганизации трудоустроился 121 «земский доктор» и «земский фельдшер». А всего в этом году мы планируем привлечь почти 250 медработников», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье запущен сайт по поиску врачей. Там размещена информация о средней зарплате медработников региона, открытых вакансиях, а также о программах социальной поддержки медработников. Сегодня стать врачом в Подмосковье ‒ просто, достаточно перейти на сайт, заполнить и отправить анкету.

Подробнее о действующих мерах поддержки врачам читайте в нашем материале.

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