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Более 120 «земских врачей» и «земских фельдшеров» вышли на работу в Подмосковье с начала года

22 августа 2023, 10:43

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в Подмосковье трудоустроились порядка 120 врачей и фельдшеров.

В Московской области действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», врачи и фельдшеры, приезжающие работать в сельскую местность, могут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 млн и 750 тыс. рублей.


Программа позволяет молодым врачам получить денежную помощь при переезде в сельскую местность. участвовать фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты или города с населением до 50 тыс человек.

«В Подмосковье медработникам предложено множество мер соцподдержки. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» призваны поддержать тех специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность. С начала года в наши медорганизации трудоустроился 121 «земский доктор» и «земский фельдшер». А всего в этом году мы планируем привлечь почти 250 медработников», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье запущен сайт по поиску врачей. Там размещена информация о средней зарплате медработников региона, открытых вакансиях, а также о программах социальной поддержки медработников. Сегодня стать врачом в Подмосковье ‒ просто, достаточно перейти на сайт, заполнить и отправить анкету.

Подробнее о действующих мерах поддержки врачам читайте в нашем материале.

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Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку
22 августа 2023, 11:49

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование, по результатам которого выяснилось, что самая популярная проблема при поиске подработки — это небольшая оплата труда. Такого мнения придерживаются 27% респондентов. Об этом сообщает RT.
Всего в опросе приняли участие порядка 3,5 тысяч опрошенных старше 18 лет.

Отмечается, что 25% опрошенных заявили, что не могут найти подработку рядом с домом.  21% опрошенных отметили, что в их регионе мало вакансий для подработки.

«Примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками, столько же россиян (20%) отметили, что им сложно найти подработку по своей специальности», — приводит данные специалистов RT.

По информации аналитиков, 15% опрошенных имеют трудности при совмещении работы или учёбы с подработкой. 11% респондентов не знают, какие вакансии могут подойти им лучше всего.

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#россия
#исследование
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Химик Дорохов: дешёвые канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников
22 августа 2023, 11:30

Фото: iStock/artisteer

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что при выборе канцтоваров для детей важно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на качество. Об этом пишет RT.
Дорохов подчеркнул, что во многих ручках и карандашах низкого качества может содержаться фенол и формальдегид.

«Кроме того, вредные вещества могут накапливаться в организме, приводя к поражению внутренних органов», — цитирует Дорохова RT.

Химик отметил, что для детей следует брать фломастеры на основе спиртовых растворителей. Флуоресцентные маркеры содержат химические вещества, которые понижают детский иммунитет. По мнению эксперта, если канцтовары обладают резким химическим запахом, то верный признак опасной продукции. 

Дорохов советует покупать канцтовары только в проверенных и сертифицированных магазинах.

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#законопроект
#иммунитет
#школа
#школьники
#здоровье
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Профессор Даренков поделился опытом с урологами Химкинской больницы
22 августа 2023, 11:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии УД Президента РФ Сергей Даренков, совместно с главным внештатным урологом Подмосковья Рамисом Фатиховым и врачами Химкинской больницы провели мастер-класс для врачей-урологов.

В рамках мастер-класса профессор и главный уролог провели показательные операции пациентам с патологиями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«После клинического обхода мы выполнили 60-летней пациентке слинговую уретропексию — малоинвазивный и высокотехнологичный хирургический метод лечения недержания мочи у пациентов с гипермобильностью уретры и ослабленным сфинктером. Суть операции заключалась в фиксировании сфинктера уретры при помощи подвижного слинга, изготовленного из синтетического биосовместимого материала. Мужчинам 66 и 68 лет с затрудненным болезненным мочеиспусканием провели лазерную энуклеацию — вмешательство по удалению аденомы простаты», — рассказал профессор, доктор медицинских наук Сергей Даренков.

Врачи сообщают, что все операции, проведённые в рамках мастер-класса, прошли успешно. 

Профессор Даренков отметил большие перспективы отделения урологии в Химках.  

В ходе встречи химкинских врачей пригласили принять участие во Всероссийской урологической видеоконференции.

Врачи Химкинской больницы часто участвуют в различных мастер-классах, встречах, лекциях и семинарах, чтобы повышать свою квалификацию. Знание современной медицины очень важно для врачей.

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#операции
#рф
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В Долгопрудном появятся необычные клумбы
22 августа 2023, 11:00

Фото: istockphoto / Carmian

Скоро специалисты установят на одной из улиц Долгопрудного необычные украшения города.
Специалисты установят вдоль всего проспекта Пацаева в Долгопрудном клумбы-«зонты», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Необычные клумбы появятся по поручению главы городского окурга Долгопрудный Владислава Юдина. 
«По поручению главы округа Долгопрудный Владислава Юрьевича Юдина уже собраны и готовы к монтажу шесть конструкций вертикального озеленения. Корзины с цветами уже закуплены», — доложил на оперативном совещании профильных служб директор МБУ «Благоустройство» Александр Сенкевич.
Специалисты приступят к установке новых клумб в среду, 23 августа. 

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#благоустройство
#долгопрудный
#специалисты
#служба
#владислав юдин
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Ясуловича
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича
22 августа 2023, 10:35

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича, сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека». Хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время, однако его состояние резко ухудшилось.

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Игорь Николаевич Ясулович – талантливый артист, прекрасный наставник и педагог. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства», - говорится в сообщении от лица российского президента. 

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#владимир путин
#артист
#смерть
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«Авито Работа»: Четверть россиян работает на одном месте более 10 лет
22 августа 2023, 10:22

Фото: Istockphoto/Deagreez

Самые «усидчивые» на одном месте россияне работают в сфере образования и науки.
Сервис «Авито Работа» провёл опрос и выяснил, что, 26% россиян работают в одной компании более 10 лет, 12% — 7-10 лет, 13% не более 7 лет,  а 14% — менее года.
 
Жители Казани (43%) чаще остальных россиян остаются на одном рабочем месте более 10 лет. За ними следуют новосибирцы (41%). Также высокие показатели в Омске и Челябинске (40%). Самые «усидчивые» на одном месте работают в сфере образования и науки (53%), медицине (45%), бухгалтерии (44%), промышленности (42%).
 
А чаще остальных меняют место работы россияне, которые трудятся в области маркетинга, рекламы и PR (29%), банкинга (22%), онлайн-торговли (20%) и IT (18%).
 
Среди ключевых факторов, удерживающих россиян на нынешнем месте работы, заработная плата занимает только 5 место в списке приоритетности. Самыми популярными ответами стали удобный график и формат работы (61%), стабильность компании, а также приятный рабочий коллектив (42%). Карьерный рост и социальный пакет интересует только 17% и 18% опрошенных соответственно. 
 
«Не так важно, как долго специалисту комфортно в одной компании. Гораздо важнее — постоянное развитие и карьерный рост, даже если они происходят на одном месте работы в течение многих лет. Однако смена работы может иногда служить инструментом для прорыва в карьере. По результатам опроса, 11% работающих респондентов боятся сменить место работы, однако этот страх не совсем оправдан. Так, согласно данным Индекса рынка труда на платформе Авито Работа, только за месяц конкуренция за соискателя выросла на 16%, а прирост год к году составил 38%. Данная динамика демонстрирует востребованность каждого кандидата со стороны работодателя на российском рынке труда»‎, —  рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.
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#работа
#карьера
#сотрудники
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Глава округа Чехов Артамонов совместно с депутатами муниципалитета проведет выездную администрацию
22 августа 2023, 10:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с депутатами муниципалитета проведет выездную администрацию, в рамках которой жители смогут обратиться со своими вопросами к представителям.
Выездная администрация пройдет 23 августа с 18:00 до 19:00 в Мещерской средней школе по адресу: п. Мещерское, д. 1А, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Чехов. 


Выездная администрация проходит вечером, в конце рабочего дня, для удобства жителей округа.

Получить консультацию по записи на прием можно по номеру телефона: +7 (496) 724 32 46.

Обращения жителей принимаются 22 августа с 09:00 до 18:00.

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#григорий артамонов
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Премия «Экспортер года» отметила лучшие предприятия в ЦФО
22 августа 2023, 09:45

Фото: istockphoto / Tryaging

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Центральном федеральном округе.
В рамках премии жюри определяли лучших представителей крупного, среднего и малого бизнеса, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых товаров. 

Конкурс «Экспортер года» помогает фиксировать ежегодный рост экспортного потенциала регионов России. 

В 2023 году победители награждались в 20 номинациях. Церемония награждения состоится 20 октября 2023 года в Москве. 

Лидерами страны по экспорту стали: Московская область (15 призовых мест, среди которых 6 победителей номинаций), Москва (13 призовых мест), Смоленская область (7 призовых мест).
«Экспорт имеет огромное значение и для экономики в целом, и для каждой растущей компании. Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии «Экспортер года» в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями. Всего в нашем регионе порядка 6 тысяч компаний-экспортеров, и наша задача — оказывать им поддержку», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
У Московской области есть соглашение с Российским экспортным центром, что упрощает представителям крупного, среднего и малого бизнеса без труда получать меры поддержки. Кроме того, в Подмосковье есть сервис с пошаговым алгоритмом действий для начинающих экспортеров.

Узнать подробности премии «Экспортер года» можно на официальном сайте конкурса.

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В США решили массово стерилизовать павлинов из-за их численности
22 августа 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Wirestock

Жители американской деревни Пайнкрест, Флорида, жалуются на расплодившихся павлинов.
АиФ пишет, что павлины громко кричат, царапают припаркованные машины, а также всё вокруг засыпано их помётом. На загаженных птицами тротуарах падают местные жители и получают травмы различной тяжести.

Птицы, увидев своё отражение, в припаркованных автомобилей начинают атаковать автомобили, оставляя царапины.

Но истреблять павлинов никто не собирается. Власти штата решили отловить птиц, стерилизовать и отпустить. За несколько лет павлинов должно стать меньше. 

Ранее в США выдра напала на трёх подруг и серьёзно травмировала одну из женщин. Животное 5 минут не отставало от женщины: покусала её за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку. Подругам удалось выбраться на берег, а выдра уплыла. Женщины вызвали службу спасения. Они час ждали на берегу спасателей. Одной из подруг пришлось пробежать до спасателей более 3 км. Ройс в ожидании помощи истекала кровью, не понимала, что происходит, и не верила, что выживет. Женщину доставили в местную больницу вертолетом, а двум другим подругам оказали медицинскую помощь на месте.

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