Более 1200 детей в Подмосковье обрели новые семьи

В Московской области с каждым днем увеличивается количество семей, готовых взять на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

«С начала года в Московской области более 1200 детей, оставшихся без попечения родителей обрели новые семьи. О том, как подготовиться к трудному и ответственному делу - воспитанию детей у нас обучают в школе приемных родителей», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.



Для подготовки приемных родителей в Подмосковье работает 75 специальных школ. В школе будущие родители проходят специальную подготовку, чтобы подготовиться к ответственному и трудному делу - воспитанию детей, которые очень нуждаются в любви и заботе. Обучение длительностью 80 часов, включает в себя обучение базовым знаниям психологии, педагогики, медицины, а также юридические советы о том, как воспитывать приемного ребенка и защищать его права и интересы.

Министерство социального развития Московской области сообщает, что в этом году в Подмосковье усыновили почти 100 детей, оставшихся без попечения родителей, взяли под опеку 887 детей, а в приемные семьи устроили 217 ребят.