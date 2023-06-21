Более 1200 эко-занятий для школьников проведено в Подмосковье

Подмосковным школьникам проводят экологические занятия, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Такие занятия повышают уровень экологического образования детей, увлеченных вопросами экологии страны.





«С начала года для учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений специалистами наших лесничеств проведено более 1 200 экологических занятий. Это и теория в классах, и практические уроки на природе», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Только с начала лета проведено порядка 60 эко-занятий. До завершения летних каникул планируется проведение еще около 140 занятий по экологии.

Также, в Подмосковье продолжает развиваться движение школьных лесничеств, их насчитывается уже порядка 163, они объединили свыше 3000 юных натуралистов.

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