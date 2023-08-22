Более 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры Мострансавто в 2023 году

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Лидером по количеству льготных поездок стал МАП № 12 в Ногинске, где было совершено 17,2 миллиона поездок, далее идет МАП № 10 в Королёве, где совершили 17,1 миллионов операций, на третьем месте МАП № 8 в городе Химки.
Жители и гости региона могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто с помощью банковских и транспортных карт «Стрелка», «Тройка»
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