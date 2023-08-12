Около 1300 машин стоит в пробке на Крымском мосту

Фото: iStock/Kichigin
На Крымском мосту, дважды закрывавшемся сегодня из-за атак украинских ракет, образовалась многокилометровая пробка из 1272 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на мосту.
Ранее сообщалось о том, что российскими силами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты, пытавшиеся атаковать Крымский мост. Объект дважды закрывался, но автомобильного затора до происшествий не наблюдалось.
Читайте также:
Аксёнов: Системы ПВО сбили ещё одну ракету на подлёте к Крымскому мосту
Минобороны: Российские силы ПВО предотвратили атаку на Крымский мост
Очевидцы выкладывают кадры с дымом над Крымским мостом
Анастасия Чинкова