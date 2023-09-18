Более 1,5 млн зрителей посмотрели первый этап «Битвы роботов» в Красногорске.

Фото: администрация г. о. Красногорск
«Я хочу поблагодарить всех, кто пришёл, а участникам хочу пожалеть удачи. Мы и дальше будем поддерживать такие технологические, новаторские соревнования и применять всё самое умное, потому что это делает нашу страну сильнее», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Всего выступили 24 команды, шесть из которых прошли в полуфинал: Istok Robotics, Atom, «Большой брат», Mersus, «Всеядные» и «Турбо мехатроники». Соревнования проходят в шестой раз и впервые - в Красногорске.
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