Более 1,5 тысяч км дорог отремонтировали в этом году в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Более 1,5 тысяч километров дорог отремонтировали в этом году в Московской области. Все работы проводились с использованием новой асфальтобетонной смеси, чтобы продлить межремонтные сроки и улучшить качество дорожного покрытия.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что в Московской области активно развивается транспортная инфраструктура, ежегодно открываются новые дорожные объекты, а также реализуется большую программа ремонта. По словам губернатора, в этом году отремонтировали свыше тысячи муниципальных дорог, общая протяженность которых составляет 600 километров, а также 280 региональных дорого, что составляет еще около 900 километров – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отмечается, что многие из этих дорог ведут к социально значимым объектам: школам, детским садам, больницам и другим объектам.
Сообщается, что в Егорьевске заменили дорожное покрытие на ул. Победы, обеспечив проезд к детсаду, нескольким школам, центральной библиотеке и парку 200-летия Егорьевска. В Красногорске ремонт был проведен на улице Карбышева, загруженность которой составляет более 22 тысяч машин в сутки. Ремонтные работы были выполнены и в городском округе Чехов — на подъездных дорогах к поселку Любучаны и деревни Коровино.
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«Мы стараемся прислушиваться к мнению жителей, поэтому программа формируется с учетом поступающих пожеланий. Только в этом году по результатам голосования на портале «Добродел» обновили около 400 километров на более чем 300 дорогах. Причем это не только городские дороги, но также те, что ведут к небольшим населенным пунктам, деревням или СНТ», — пояснил Воробьёв.
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Екатерина Коршунова