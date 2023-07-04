Более 15 тыс. жителей Подмосковья подали заявки на бесплатное обучение новой профессии

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Пенсионеры старше 50 лет, мамы в декретном отпуске, молодые люди до 35 лет, безработные, люди под риском увольнения могут повысить свою квалификацию, пройдя обучение в рамках нацпроекта «Демография», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Благодаря национальному проекту «Демография» можно повысить квалификацию и стать востребованным специалистом в регионе. С начала года такой возможностью воспользовались более 15 тысяч жителей, которые прошли переобучение по различным образовательным программам», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Одними из самых популярных направлений повышения квалификации стали: служба кадров, бухгалтерия,программирование педагогика.
Ведомство сообщает, что подробности участия в проекте, можно узнать на сайте. Так же можно посмотреть актуальное наличие мест на запись на образовательные программы.Читайте также:
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