Более 15 тыс. жителей Подмосковья подали заявки на бесплатное обучение новой профессии

В Подмосковье более 15 тысяч жителей подали заявки на бесплатное обучение новой профессии благодаря национальному проекту «Демография»

Пенсионеры старше 50 лет, мамы в декретном отпуске, молодые люди до 35 лет, безработные, люди под риском увольнения могут повысить свою квалификацию, пройдя обучение в рамках нацпроекта «Демография», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Благодаря национальному проекту «Демография» можно повысить квалификацию и стать востребованным специалистом в регионе. С начала года такой возможностью воспользовались более 15 тысяч жителей, которые прошли переобучение по различным образовательным программам», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.



Одними из самых популярных направлений повышения квалификации стали: служба кадров, бухгалтерия,программирование педагогика.

Ведомство сообщает, что подробности участия в проекте, можно узнать на сайте. Так же можно посмотреть актуальное наличие мест на запись на образовательные программы.