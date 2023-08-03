Более 1,7 тыс подмосковных семей получат выплату по уходу за ребёнком-инвалидом

Фото: Мособлдума
Ежемесячную выплату по уходу за ребёнком-инвалидом в 18 тыс рублей получат более 1,7 тыс подмосковных семей. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы. Закон об установлении такой выплаты региональный парламент принял в июне.
«Новая мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, то есть 34,5 тыс рублей. На это из бюджета региона выделяется 374 млн рублей», – сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Оформить заявление для получения выплаты можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская