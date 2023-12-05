Более 17 тыс специалистов убирают дворы и общественные зоны Подмосковья после снегопада

Фото: ГУСТ МО
В Московской области после сильного снегопада продолжается уборка дворов и общественных зон. С утра уборку провели более 17 тыс специалистов и свыше 1,3 тыс единиц техники, сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Подмосковья.
«Впереди – серьёзное похолодание, температура может опуститься до -20°C. Сейчас особое внимание уделяем прометанию покрытий и вывозу снега с территорий. Для этого сегодня задействовали 1 319 машин коммунальной техники – метущие тракторы, погрузчики и самосвалы. Ручную уборку с утра провели 17 292 специалиста», – рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.В ведомстве добавили, что сотрудники ежедневно контролируют процесс. Приоритетность объектов уборки остаётся неизменной. Сначала очищают входные группы, затем – лестницы и спуски, тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, в последнюю очередь – детские игровые зоны.
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