Более 17,6 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом Подмосковья. 

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Лидером по количеству совершённых поездок стал Лыткарино — 10,4 тысяч, что на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Коломна речным транспортом воспользовалось свыше 2,3 тысяч человек, а в Серпухове — 4,8 тысячи.
Проезд на речном транспорте жители могут оплатить с помощью банковской карты, транспортной карты «Стрелка» и с помощью наличных средств. Проезд при оплате банковской картой стал дешевле, чем при оплате наличными.
Читайте также:
В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах.
Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете.В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.