Более 17,6 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом Подмосковья. 

С момента начала работы речного транспорта жители и гости региона совершили более 17,6 тысяч поездок.

Лидером по количеству совершённых поездок стал Лыткарино — 10,4 тысяч, что на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Коломна речным транспортом воспользовалось свыше 2,3 тысяч человек, а в Серпухове — 4,8 тысячи.





Проезд на речном транспорте жители могут оплатить с помощью банковской карты, транспортной карты «Стрелка» и с помощью наличных средств. Проезд при оплате банковской картой стал дешевле, чем при оплате наличными.

Читайте также:

В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах.

Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете.