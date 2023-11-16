Более 2 тыс подмосковных медиков получили участки по программе «Земля врачам»

Фото: Минимущества МО
В Подмосковье с момента старта программы «Земля врачам» участки получили 2110 медиков разных специальностей. Это 90% от общего числа врачей, пожелавших воспользоваться программой, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
«С начала года мы выделили медикам 502 участка, а за всё время – 2110. Но действие закона в Подмосковье продлится до конца 2026 года, поэтому мы продолжаем принимать заявки на получение земли. Продолжается также благоустройство созданных в пяти городских округах посёлков для врачей. Там уже предоставлено в безвозмездное пользование 473 участка», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Программа была запущена в регионе в 2021 году по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Чтобы подать заявку на получение земли, можно обратиться в местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого перечня или найти участок самостоятельно на публичной кадастровой карте.
Землю можно оформить в максимально короткие сроки – за 15 рабочих дней.
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Лора Луганская