Более 2 тыс подмосковных предпенсионеров подали заявки на переобучение

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«Жители региона старше 50 лет – самые активные участники программы бесплатного обучения в рамках нацпроекта «Демография». Самые востребованные на сегодня профессии – IT и программирование, психология и педагогика, сервис и услуги», – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.Стать участниками программы переобучения могут не только предпенсионеры, но и женщины в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, неработающие матери с детьми дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, участники спецоперации и другие.
Получить услуги Центра занятости населения и проконсультироваться по возникающим вопросам можно по телефону 8 (4967) 63-04-13 или 122 (доб.6).
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