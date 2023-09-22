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Более 20 граффити украсили трансформаторные подстанции в Москве

22 сентября 2023, 10:48
Фото: iStock/Dumitru Ochievschi

Фото: iStock/Dumitru Ochievschi

На трансформаторных подстанциях в Москве за этот год появилось более 20 новых граффити. Это указано на официальном сайте мэра Москвы.
Подстанции украсили в рамках проекта, приуроченного к Году педагога и наставника, уточняет «Агентство городских новостей Москва».

Так, на подстанциях АО «Объединённая энергетическая компания» разместились изображения главных символов Telegram-канала компании. Это пеликан и энергокоты.


Также на стенах трансформаторных будок появились граффити, посвящённые математике и химии. Также есть изображение героев энергетической компании, которые читают книги в библиотеке.

Трансформаторная подстанция компании ПАО «Россети Московский регион», расположенная в парке «Сокольники», благодаря работе художников стала кирпичным домиком с увитыми плющом стенами.

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#москва
#станция
#украшения
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Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Зарайск
22 сентября 2023, 11:26

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко благоустройство, модернизацию систем ЖКХ, а также строительство и капремонт социальных и дорожных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы встречались с вами летом, общались с жителями. Знаю, что идут большие работы по благоустройству. Принято решение о модернизации ряда очистных сооружений – тема важная. Ранее жители отдаленных населенных пунктов просили твердое покрытие дорог. Всегда приятно, когда идешь по улицам города, и люди спокойно вступают в беседу, говоря и о том, чему они рады, и о том, что их беспокоит. Важно не останавливаться на достигнутом. Мы стараемся модернизировать все сферы», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Зарайск.
Также, глава региона поблагодарил главу муниципалитета за активную работу с обратными министерствами.

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#люди
#андрей воробьёв
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Подмосковных предпринимателей научат управлять своими эмоциями
22 сентября 2023, 11:19

Фото: istockphoto / kasto80

5 октября состоится бесплатный очный тренинг «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области, котором могут принять участие представители МСП и физические лица и желающие открыть свой бизнес в Подмосковье.

5 октября состоится бесплатный очный тренинг «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области, котором могут принять участие представители МСП и физические лица и желающие открыть свой бизнес в Подмосковье.

На очном тренинге «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области участники смогут научиться понимать эмоциональное состояние сотрудников, контролировать микроклимат в компании, выстраивать внутренние связи и отношения с клиентами, а также работать со стрессом и конфликтными ситуациями.

Тренинг будет проходить на площадке коворкинга «Точка кипения — Коммуна» в Москве. Тренинг проводится бесплатно для всех желающих, продлится 4 часа. 

Узнать подробности тренинга  «Эмоциональный интеллект» можно по ссылке. Участие возможно только по предварительной регистрации в виду ограничения мест. 

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Депутат Хамзаев предложил выделить распитие алкоголя в транспорте в отдельную статью КоАП
22 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/Manuel-F-O

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить в отдельную административную статью нарушения, связанные с распитием алкоголя в транспорте. Об этом сообщает RT.
Депутат отметил, что нынешние правила могут создавать опасность для окружающих, находящихся рядом с человеком, употребляющим алкоголь.

Так, в настоящее время, в Кодексе об административных правонарушениях отмечается, что граждане, распивающие алкоголь в общественных местах, получают штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Причём, это касается как парковых городских зон, так и транспорта, уточняет RT.

По словам Хамзаева, необходимо разделить эти возможные места употребления спиртного. Находясь в транспорте, человек, употребляющий алкоголь, может навредить как себе, так и окружающим. В закрытом пространстве создаются проблемы с оказанием экстренной медицинской помощи в случае её необходимости, что может иметь тяжёлые последствия для самого пассажира. При этом, могут пострадать и окружающие, например, от задержки рейса самолёта из-за нетрезвого дебошира на борту.

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#госдума
#алкоголь
#штраф
#депутат
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Серпуховичи признаны лучшими в конкурсе «Служба спасения 112 глазами детей»
22 сентября 2023, 10:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Церемония награждения победителей V облачного конкурса «Служба спасения 112 глазами детей» состоялась в Подольске 21 сентября. По результатам конкурса, победу одержали участники из Серпухова.
Конкурсной работой от участников из Серпухова стал видеоролик, в создании которого приняли участие дети сотрудников «Юпитера» и воспитанник творческого объединения «Школьное телевидение», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Режиссёром видеоролика стала главный редактор телеканала «ОТВ-Серпухов» Олеся Акинфеева.

На момент окончания приёма заявок от конкурсантов насчитывалось свыше 2,5 тысяч творческих работ. Из которых насчитывалось около 400 коллективных работ.

На церемонии награждения состоялась выставка детских работ, присланных на конкурс. Также ребятам устроили смотр пожарно-спасательной техники и автомобилей служб экстренного реагирования. Детям представилась возможность познакомиться с нюансами работы всех служб, примерить на себя роль сотрудника экстренных служб и задать любые вопросы специалистам.

Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» было повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

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#студенты
#телевидение
#служба
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Россиянам рассказали, как интерьер квартиры влияет на успех
Астролог Горностаева: входная дверь запускает в дом жизненную энергию
22 сентября 2023, 10:20

Фото: iStock/Deekens

Чтобы стать успешнее, нужно внести некоторые изменения в интерьер своей прихожей и юго-восточной части квартиры, считает мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева. Побеседовала с экспертом Москва 24.
Специалист по фэншуй утверждает, что входная дверь является проводником жизненной энергии, которая, поступив в помещение, равномерно распределяется по нему. 

Исходя из этого, важно соблюдать несколько правил: прихожая должна быть ярко освещена, освобождена от лишних вещей, а также идеальным считается размещение около входной двери изображения птиц. Считается, что они приносят в дом хорошие новости. Также Горностаева отметила, что на изображении должно быть как можно больше птиц с ярким оперением.

Также эксперт рассказала Москве 24, что особое значение имеет юго-восточная часть помещения. В этом месте рекомендуется расположить живые растения, которые поспособствуют привлечению денег хозяевам. А усилить эту энергетику поможет вода, поэтому стоит обратить внимание на декоративные фонтанчики или иной декор интерьера, в конструкции которого присутствует вода. 

При этом, заключила Горностаева, аквариум стоит разместить не в юго-восточной части, а в северной. В него нужно поселить небольших рыбок. Такая деталь также поможет привлечь финансы и поспособствует активному развитию карьеры.

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#эксперт
#дом
#растения
#финансы
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АвтоВАЗ объявил о старте продаж в России новой Lada Granta Sport
22 сентября 2023, 10:12

Фото: istock / Vera Tikhonova

Обновленная версия Lada Granta Sport, доработанная дочерним предприятием АвтоВАЗа «Лада Спорт», поступила в продажу на российском рынке. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобиль предлагается в кузове седан и лифтбек. Стоимость автомобиля с кузовом седан обойдется в 1 249 900 рублей, а лифтбек ― от 1 289 900 рублей. Автомобиль оснащен 16-клапанным 118-сильным двигателем объемом 1,6 литра вместе с пятиступенчатой механической трансмиссией. Автомобили также оснащены кондиционерами, подогревом сидений и зеркал, системой АБС, аудиосистемой, подушками безопасности и другими опциями.

Также «Лада Гранта Спорт» отличается от обычной модели аэродинамическим обвесом, а именно, новая машина оснащена порогами, спойлером на крыше багажника и измененными бамперами.

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#автомобили
#автомобиль
#служба
#машина
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В Москве задержан бывший жених Анастасии Волочковой
22 сентября 2023, 10:10

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Экс-жених балерины Анастасии Волочковой и «кондитерский король» Дмитрий Дюран задержан полицией в центре Москвы. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Около года назад кондитер-бизнесмен убедил многих инвесторов вложить деньги в расширение его фирмы Family Desert. Он заключил множество договоров на общую сумму свыше 100 миллионов рублей, после чего «пропал с радаров» и перестал возвращать долги. Кредиторы начали массово подавать заявления, полицией было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а Дюрана объявили в федеральный розыск, передает телеграм-канал SHOT.

Накануне «кондитерского короля» задержали в центре Москвы. Выяснилось, что все его фирмы ликвидированы, а сам он числится безработным. Дмитрия препроводили в СИЗО, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Волочкова, узнав об аресте Дюрана, поспешила откреститься от него, хотя еще год назад публично называла своим женихом.






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#деньги
#уголовное розыск
#долги
#бизнесмен
#кондитер
#сизо
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Сотрудники УФСИН России по Московской области почтили память коллег
22 сентября 2023, 09:56

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

Руководство, личный состав и ветераны УФСИН России по Московской области почтили память коллег в Николо-Архангельском храме, погибших при выполнении служебных обязанностей.
В Николо-Архангельском храме города Балашихи прошла панихида, посвященная Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Панихида прошла в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вахта памяти».

Богослужение проводил председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии священник Михаил Куземка.
«Панихида с участием руководства и сотрудников УФСИН по Московской области в нашем храме проводится впервые. Заупокойные богослужения также будут проводиться 22 сентября в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах Подмосковья. Сотрудники уголовно-исполнительной системы бережно хранят память о безвременно ушедших сослуживцах», — сказал священник Михаил Куземка.

Акция «Вахта памяти» проходит по всей России и посвящена погибшим при исполнении своих служебных обязанностей. 

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#богослужения
#дома
#акции
#служба
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Стало известно, сколько россиян хотели бы работать на фрилансе
Опрос: 42% россиян желают работать на фрилансе
22 сентября 2023, 09:56

Фото: iStock/Tatiana Buzmakova

Опрос показал, что 42% жителей России хотели бы работать на фрилансе. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Подработка» и медиахолдинга Rambler
С результатами исследования ознакомился RT, который сообщает, что хоть раз задумывались об уходе на фриланс 24% опрошенных. При этом, 18% хотели бы сделать такой формат своей основной работой.

Уточняется, что среди респондентов 9% уже работают на фрилансе полный день, а для 5% это является подработкой в свободное время.

Среди опрошенных нашлись и те (44%), кто не собирается переходить на фриланс. 

Россияне, принявшие участие в опросе, назвали преимущества такого вида работы. По мнению 34%, фриланс предоставляет свободный график работы, 24% отметили высокую заработную плату, ещё 21% привлекает удалённая занятость, а для 11% такая работа открывает возможности переезда в другие города или страны. Кроме того, для 5% важно участие одновременно в нескольких проектах, что также легче осуществить на фрилансе. 

Также удалось выяснить, специалисты каких профессий чаще выбирают свободную занятость. 28% опрошенных выступили за сферу IT, 13% получила сфера обслуживания, 9% – продажи. Также 8% проголосовали за образовательную область, в которой лидирует преподавание иностранных языков (7%). По 4% получили сферы красоты, туризма, здоровья. 

В опросе приняли участие свыше 54 тысяч россиян в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.

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