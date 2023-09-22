Более 20 граффити украсили трансформаторные подстанции в Москве

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Так, на подстанциях АО «Объединённая энергетическая компания» разместились изображения главных символов Telegram-канала компании. Это пеликан и энергокоты.
Трансформаторная подстанция компании ПАО «Россети Московский регион», расположенная в парке «Сокольники», благодаря работе художников стала кирпичным домиком с увитыми плющом стенами.
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