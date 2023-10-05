Более 20 тыс жителей Подмосковья записали животных к ветеринару онлайн

Фото: Минсельхозпрод МО
С начала года электронной услугой записи питомца к ветеринару воспользовались уже более 20 тыс жителей региона. Об этом информировали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Общий поток посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья составил почти 82 тыся человек. 24,5% из них записались в клинику онлайн, через региональный портал госуслуг», – уточнили в ведомстве.Услуга по записи к ветеринару действует с 1 сентября прошлого года в 24 государственных ветеринарных клиниках Московской области. Популярнее всего среди хозяев домашних животных – запись на приём, вакцинация, стерилизация или кастрация животного.
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Лора Луганская