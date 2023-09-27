Более 20 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Губернаторские качели начали устанавливать в 2018 году, с этого времени на них прокатились более 2 миллионов человек.
«Дизайнерские карусели, установленные по программе губернатора в парках и на общественных территориях Подмосковья, стали настоящими точками притяжения для детей и взрослых. Они пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Качели расположены в Домодедово, Одинцово, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове.
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