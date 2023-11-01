Более 200 мимических выражений обнаружили у кошек учёные

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Американские учёные обнаружили у кошек 276 мимических выражений, которые помогают им общаться с людьми и другими животными.
Ранее в Сети появилось видео с двумя рыжими милующимися котами. Как передают «Дни.ру», животные на кадрах были настолько увлечены своим общением, что не замечали происходящего вокруг. Кошки вызвали умиление у пользователей интернета.
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