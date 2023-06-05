Более 200 тыс человек сдают ЕГЭ по физике и истории 5 июня

Фото: фотобанк Московской области
«На участие в ЕГЭ по истории заявилось более 101 тыс. человек, из них более 99 тыс. — выпускники текущего года. ЕГЭ по физике намерены сдавать более 100 тыс. участников, из них около 99 тыс. — выпускники текущего года», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Ранее пресс-служба Министерства образования Московской области сообщала «Радио 1», что в Международный день защиты детей, 1 июня, выпускники подмосковных школ написали второй обязательный экзамен — математику. Так, больше 34 тыс. выпускников писали единый государственный экзамен по математике. выпускники поделились между базовым и профильным уровнем почти поровну, с небольшим преимуществом популярнее стал базовый уровень.