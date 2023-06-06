Более 209 тыс жителей Подмосковья стали участниками первого паркового голосования

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«Мы провели небольшое, но очень важное для нашего региона голосование по развитию парков. В нём участвовали более 209 тыс человек. Для такого сравнительно небольшого опроса это рекордное количество участников, что говорит о повышенном интересе людей к теме развития мест для отдыха. Нам важно знать мнение жителей, чтобы делать наши парки более привлекательными», – сказал министр.
При ответе на первый вопрос жители отмечали дорожки, спортивные и водные объекты, кафе и мастер-классы. Самыми популярными ответами на второй вопрос оказались фонтаны, детские площадки, беседки, качели, цветники и питьевые фонтанчики.
Результаты, полученные в ходе паркового голосования, будут проанализированы и учтены в работе, заключил Хайкин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочей встречи попросил президента России Владимира Путина поддержать региональный проект «Парки в лесах».