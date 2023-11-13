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Более 2,4 тыс москвичей начали переселяться по реновации в октябре

13 ноября 2023, 14:43
Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

В октябре этого года переселение по программе реновации в Москве начали более 2,4 тыс. граждан. Об этом сообщил заммэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Всего с начала этого года расселение коснулось 248 домов, а в октябре к переселению приступили ещё более 2,4 тыс. жителей из 15 расселяемых домов. Новые квартиры предлагаются жителям в современных новостройках, расположенных в шести столичных округах», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Уточняется, что новостройки, в которые переселяют людей, расположены в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном административных округах столицы.


Кроме этого, Бочкарев рассказал, что в следующем году после ремонта откроется Дом культуры «Ватутинки» в Десеневском поселении Новой Москвы.

«За годы своего существования здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию», — приводит utro.ru слова Бочкарева.

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Стало известно, когда в Москве наступит зима
В Москве зима наступит в конце недели
13 ноября 2023, 14:13

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе переход среднесуточной температуры через 0 градусов возможен в четверг.
«Это и есть та рефренная точка, которая характеризует приход зимы», - сообщил Роман Вильфанд. 
По его словам, первая половина текущей недели окажется относительно теплой, днём воздух в столице прогреется до 6 градусов. Это выше нормы. Вероятны дожди и мокрый снег. В среду осадки на фоне понижения температуры создадут условия для появления гололеда. В четверг ночные и дневные показатели температуры будут колебаться в сторону минусовых показателей. 

К концу недели возможны осадки в виде снежной крупы. Но большого снегопада ждать не стоит. В субботу и воскресенье температура ночью может опуститься до -8 градусов, дневная - до -6.

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Террористку Дарью Трепову* признали вменяемой
13 ноября 2023, 13:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сообщается, что 26-летняя Дарья Трепова* осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной.
Mash пишет, что у девушки диагностировали смешанное расстройство личности. Об этом свидетельствуют данные экспертизы в уголовном деле.

Специалисты выявили у Треповой* смешанное расстройство личности (F61.0 согласно Международной классификации болезней). Но хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики она не страдает. Также у девушки имеется повышенная чувствительность, тревожность, мнительность и ранимость. Стремление к ярким эмоциональным переживаниям в совокупности с неустойчивой самооценкой и выраженная потребность в признании. 

Экспертиза показала, что каких-либо грубых нарушений эмоционально-волевой регуляции и критических расстройств, которые лишили бы Трепову способности осознавать свои действия, нет. Террористку признали  вменяемой. 

Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали. 

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СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*

*Признана экстремисткой на территории РФ
 
 
#санкт-петербург
#новости
#медицина
#экспертное мнение
#террористы
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Враждебная изоляция от общества: психолог объяснила, почему россияне живут в одиночестве
Психолог Смолярчук объяснила желание жить в одиночестве
13 ноября 2023, 13:30

Фото: IStock/Beli_photos

Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала «Радио 1», почему люди выбирают «одинокость».
По словам специалиста, желание самостоятельности часто появляется у людей с детскими травмами. Однако такие люди не живут в одиночестве, они выбирают «одинокость».   
«Одинокость иногда сопровождается враждебной изоляцией от общества. Чаще всего такой образ выбирают люди, которые претерпели какие-то издевательства в детстве, травлю. Если ребёнок вырос в токсичной родительской паре, где родители скандалили, ругались, делили детей, имущество, то он сформирует в течение своего несчастного детства представление о том, что ему лучше быть одному, чем строить семью по образу своих родителей, где он всегда был страдальцем и мучеником. Такой человек в зрелом возрасте сознательно выбирает пожить ради себя», — отметила Ирина Смолярчук.
Психолог подчеркнула, что нередко такую модель выбирают дети из многодетных семей, которым пришлось рано повзрослеть.
«Очень часто одинокость выбирают люди, которые выросли в многодетных семьях, где старший ребёнок был лишён внимания, где к нему было много претензий, где у него не было детства. То есть он был няней и воспитателем. Такой человек стремится быстро отсепарироваться в психологическом и бытовом смысле от этой семьи для того, чтобы пожить в своей судьбе», — добавила собеседница.
Также одинокий образ жизни выбирают люди, которые ​не нуждаются в партнёре и ​могут справляться с бытовыми ​задачами самостоятельно, подчеркнула психолог. 
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#психолог
#дети
#семьи
#жизнь
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Жители Подмосковья теперь могут оформить санаторно-курортные путёвки в электронном виде
13 ноября 2023, 13:22

Фото: Минсоцразвития МО

Жители Московской области получили возможность оформить санаторно-курортные путёвки в электронном виде. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Одну из самых востребованных услуг мы сделали максимально удобной. Теперь три услуги вышли в цифровой формат. Это бесплатные путёвки, проезд и компенсация за бесплатный проезд в санаторий», – рассказала Болатаева
Раньше для получения путёвки необходимо было обратиться в МФЦ или принести талон для компенсации проезда. Теперь получившему путёвку льготнику автоматически оформят талон на бесплатный проезд, а сама цифровая путевка будет в личном кабинете.
 
По данным министерства, ежегодно путёвками на санаторно-курортное лечение, бесплатным проездом и компенсацией за проезд пользуются свыше 75 тыс льготников.

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#минсоцразвития мо
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#курорт
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#онлайн
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
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Россиян стали чаще обманывать при внесении предоплаты за машину
13 ноября 2023, 13:21

Фото: iStock/mesteban75

В России приобрёл большой размах новый способ обмана при покупке автомобиля.
Об этом рассказал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов, его цитирует Autonews.

Количество мошенников, предлагающих привезти автомобиль под заказ, в данный момент составляет порядка четверти от общего количества объявлений в сети. Зачастую они привлекают потенциальную жертву низкими ценами. Мошенники предлагают водителям внести предоплату в 5-10%. Но в процессе данная сумма может сильно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней. 

«Свежий пример: BMW X5 2023 года выпуска, цена —5 миллионов рублей. Ну тут сразу должен возникнуть вопрос, как это может быть, когда в Германии и США эта машина сейчас стоит больше 100 тысяч евро. То есть для клиента это уже первый сигнал серьезно задуматься», —предупреждает Кирилл Чернов.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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#мошенник
#мошенники
#автомобилисты
#новости
#россия
#машины
#водители
#деньги
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Пользователи Сбербанка не могут перевести деньги через мобильное приложение
В приложении Сбербанка сбой, невозможно перевести средства
13 ноября 2023, 13:07

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Пользователи мобильного приложения банка Сбер сообщили о техническом сбое в работе.
Отмечается, что пользователи столкнулись с проблемой во время перевода средств через мобильное приложение Сбербанка. При попытке совершения банковской операции приложение выдаёт сбой с надписью «По техническим причинам Вы не можете выполнить данную операцию. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. Отмечалось, что мера последовала за решением Центробанка о повышении показателя ключевой ставки сразу на два процентных пункта – до 15%. 

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#сбербанк
#сбой
#мобильное приложение
#сервис
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В Подмосковье совершили 60,5 млн поездок по картам «Стрелка»
13 ноября 2023, 12:58

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За 2023 год пассажиры Мострансавто совершили более 60,5 млн поездок по картам «Стрелка». Об этом сообщила
С января 2023 года около 33% платных поездок были совершены по картам «Стрелка».

Большое количество использования пассажирами карт были зафиксированы в МАП № 10 г. Королев - 8,9 млн трансакций, в МАП № 8 г. Химки - 8 млн и в МАП № 12 г. Ногинск - 7,8 млн.

Стоит отметить, что самыми популярными маршрутами у жителей являются № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск» и № 21 «ст. МЦД Подольск – ул. Академика Доллежаля, д. 19». В общей сложности на них было совершено почти 2 тысячи поездок по карте «Стрелка».

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#подмосковье
#мцд
#жители
#мострансавто
#поездки
#карта «стрелка»
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Киево-Печерская лавра переходит на новый православный календарь
ПЦУ: Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь 15 ноября
13 ноября 2023, 12:51

Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy

Киево-Печерская лавра с 15 ноября переходит на летоисчисление по новоюлианскому календарю, который является основным для раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника Лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий.
Ранее сообщалось, что на Украине сместятся практически все даты больших церковных праздников, поскольку ПЦУ переходит на новоюлианский календарь, а Украинская греко-католическая церковь – на григорианский. 

Григорианский и новоюлианский календари разнятся с юлианским на 13 дней. Русская православная церковь в 1918 году отказалась от перехода на григорианское летоисчисление и продолжила придерживаться юлианского календаря. Таким образом, в России все православные праздники отмечаются по старому стилю. Например, Рождество Христово в России отмечается 7 января, а во многих других странах – 25 декабря. 

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#церковь
#православие
#украина
#праздники
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Небольшой кусочек солнца: синоптик рассказал о погоде на неделе в Москве
Синоптик Шувалов спрогнозировал мороз и солнце в Москве
13 ноября 2023, 12:42

Фото: IStock/yulenochekk

Предстоящая неделя в столичном регионе будет с переменчивой погодой. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Первые несколько дней в Москве ожидается мелкий дождь, переходящий в мокрый снег, а в середине недели ожидается смена погоды.
«В среду дожди прекращаются, и здесь наряду с повышением давления, с понижением температуры появляются шансы на то, чтобы увидеть в небе небольшой кусочек солнца. Но без тепла. Температура в среду — от 1 до 3 градусов днём, в четверг около нуля, а в пятницу первый день климатической зимы, когда вся среднесуточная температура будет ниже нуля. Ночью до -5, днём до -3 градусов», — рассказал Александр Шувалов.
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