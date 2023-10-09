Более 26 тыс заявлений подали петербуржцы на льготное парко-места за этот год

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Петербуржцы подали 26 196 заявлений на предоставление им льготного парковочного места за год.
«Услуга предоставляется по предварительной записи, и для её оформления можно обратиться в любой МФЦ Петербурга. Её также можно оформить в электронном виде на портале gu.spb.ru, но только в случае если заявитель – единственный собственник помещения, расположенного в районе платной парковки», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» директор Многофункционального центра Санкт-Петербурга Максим Александров.
В городе работает платная парковка в Петроградском, Адмиралтейском и Центральных районах, а также на части Васильевского острова. При этом, зарегистрированные там граждане имеют право на льготное парковочное место.
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