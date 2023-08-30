Более 27 тыс. услуг оказано в цифровых МФЦ Подмосковья на этой неделе

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Самой популярной электронной услугой стала выписка из домовой книги, на втором месте выдача соцкарты жителя Подмосковья, а тройку лидеров замывает заявка на предоставление субсидии на оплату ЖКУ, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Проект цифровых зон МФЦ создал в регионе большее 800 новых рабочих мест.
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