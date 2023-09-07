Более 2,8 тыс. студентов поступили в областной медколледж в 2023 году

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«По ряду специальностей конкурс среди поступающих достигал 6 человек на место. В этом году по всем формам обучения в областной медколледж поступили свыше 2,8 тысяч ребят. Ждем их после завершения обучения для работы в наших поликлиниках, больницах и на скорой помощи», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Московский областной медколледж №1 готовит будущих медицинских специалистов по направлениям подготовки:
— сестринское и лечебное дело;
— лабораторная диагностика;
— фармация;
— ортопедическая и профилактическая стоматология.
На статистике за 2023 год, самыми популярными направлениями стали сестринское и лечебное дело.
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