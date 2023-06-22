Более 3,6 тыс многоквартирных домов в Подмосковье пока не готовы к зиме

Фото: Госжилинспекция МО
Чаще всего в этом году жилинспекторы выявляли неисправности дверей в местах общего пользования. Таких случаев зафиксировано 1,5 тыс Другие изъяны – подтопление, захламление, загрязнение и загромождение приямков.
«Ускоряет и систематизирует процесс осмотров мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Инспекторы с использованием цифровых решений проверяют состояние конструкций и коммуникаций домов по чек-листу из 20 пунктов», – рассказала руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.При осмотрах особое внимание уделяется состоянию «теплового контура» — все двери и окна должны плотно закрываться, стекла быть целыми. Недопустимы любые протечки оборудования. На трубах отопления и горячего водоснабжения необходимо установить надежную теплоизоляцию.