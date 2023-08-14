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Более 3 тонн груза помощи отправили в зону СВО из Красногорска

14 августа 2023, 14:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

11 августа при поддержке администрации муниципалитета и нахабинских предпринимателей.при поддержке администрации муниципалитета и нахабинских предпринимателей из Красногорска отправили 4 грузовых автомобиля со сборным грузом для бойцов СВО.
С гуманитарным грузом в зону спецоперации отправили: автономные источники электричества, снаряжение для ведения боя, экипировка, продукты питания, хозяйственные товары и вода, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Это долг каждого. Я оказываю посильную помощь, Донбасс — это наша земля, наша страна, наши люди и мы должны, мы обязаны помочь», — подчеркнул генеральный директор ООО «Артстрой» Альберт Шамсутдинов.


Любой желающий может принести гуманитарную помощь для бойцов в Центр сбора помощи на базе МУ «Молодежный центр» с 10:00 до 19:00 каждый день.

Информация для потенциальных добровольцев: заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы не только для себя, но и для членов семьи. Военнослужащему полагается месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием и в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.

Помимо этого, служащие в зоне специальной военной операции по контракту имеют право на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места. Также они могут отправлять своих детей в детский сад без очереди, рассчитывать на бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru. Обратиться можно также в военный комиссариат городского округа Красногорск по телефону: 8(985)686-67-10 (круглосуточно).

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В Обнинске создадут кластер по ядерному образованию
Путин поддержал идею о создания кластера по ядерному образованию в Обнинске
14 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/Bogdanhoda

Российский лидер Владимир Путин, во время встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, поддержал его идею о создании кластера по ядерному образованию в городе Обнинск Калужской области.
«Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Лихачев отметил, что именно в Обнинске была построена первая атомная станция, а также сильный филиал МИФИ. Именно поэтому глава «Росатома» считает, что кластер должен находиться именно там, на севере Калужской области.

Ранее Лихачев заявил, что «Росатом» будет строить атомные электростанции в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом, на сегодняшний день в Российской федерации эксплуатируется 10 атомных электростанций.

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#владимир путин
#ядерное
#образование
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Опрос: Большинство россиян не хотят работать с родственниками
14 августа 2023, 14:06

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Исследование сервиса «Работа.ру» показал, что большинство россиян (55%) не хотели бы работать с родственниками.
При этом, 27% опрошенных нет разницы, будут они работать с семьёй или нет, а 10% даже выразили желание работать с родственниками.

Как передаёт RT, из недостатков работы с родственниками 34% участников опроса отнесли вероятную халатность последних по отношению к делу, 28% — много поводов для ссор в работе с родственниками, 26% считают, что на работе решаются не рабочие вопросы, а семейные.

В принципе 47% респондентов признают влияние работы с родственниками на объективную оценку результатов работы.

Всего в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

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#общество
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#семья
#опрос
#россияне
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Время заботы о себе и любимом: гороскоп для всех знаков зодиака с 14 по 20 августа
14 августа 2023, 14:05

Фото: IStock/Primorac91

На предстоящей неделе ожидается новолуние во Льве, оно состоится в среду 16 августа. Этот период будет располагать к размеренному и не торопливому времяпрепровождению со своей второй половинкой. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
С коллегами на этой неделе важно обговаривать чёткий план действий, избегая неопределённости. Также нужно исключить из питания все холодные блюда и напитки, а также отказаться от диеты. Будьте осторожны с кондиционерами и не допускайте промерзания. В вопросах здоровья поможет дисциплина и распорядок дня.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну нужно прислушаться к себе. Ему важно понять свои мотивы, чтобы сконцентрироваться на своих целях.

Тельцу лучше не лениться и не хвастаться на этой неделе. Это время благоприятно для романтического настроения, радуйте себя украшениями.

Близнецам нужно прислушиваться и присматриваться к происходящему вокруг и не делать поспешных выводов.

Раку нужно проявить себя, стараться быть ярким и позитивным. На этой неделе он сможет приободрить окружающих.

Льву лучше отказаться от оригинальных идей и не капризничать. Руководствуйтесь рациональностью и логикой.

Деве надо направить свой взор с строну нового и ещё неизведанного. Эта неделя будет благоприятной для обучения.

Весам следует быть тактичными и отказаться от экстравагантного поведения. Доброта и гуманизм помогут во всех сферах.

Скорпион будет горд собой. Сейчас ему важно быть в себе уверенным. А любимое дело как раз готовит приятный сюрприз.

У Стрельца появится перспектива в деловом сотрудничестве. Готовьтесь к приятным новостям.

Козерог сможет произвести желаемое впечатление на окружающих. За счёт этого его авторитет укрепится.

Водолею надо проявить ответственность и умение слушать собеседника.

У Рыб наступает время собирать плоды своих стараний. Они почувствуют себя успешными и реализованными.
#гороскоп
#знаки
#астролог
#любовь
#работа
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Специалист Ветров предложил создать пособия для родителей о нормах питания детей
14 августа 2023, 13:53

Фото: istockphoto.com/bondarillia

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать пособий для молодых родителей о нормах питания ребёнка из-за роста популярности веганства для детей, что опасно для их здоровья.
Он акцентировал внимание на том, что сейчас в российском законодательстве нет нормативных актов, которые бы устанавливали ответственность для родителей, заставляющих своих детей питаться по системам, исключающим мясо и другие важные элементы для организма, без врачебной необходимости.

«Прошу рассмотреть возможность и врачебную актуальность создания пособий и методических справок молодым родителям о нормах питания детей, внедрения правовой ответственности за пропаганду детского веганства и иных антинаучных методик, а также введения запрета на рекламу как самих веганских детских смесей и питания, так и теоретических курсов и практик», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

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#мясо
#дети
#питание
#здоровье
#родители
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В Подмосковье стартовала регистрация на региональный конкурс школьных библиотек
14 августа 2023, 13:36

Фото: istockphoto / Iana Miroshnichenko

Отдел анализа обеспеченности и комплектования библиотечных фондов Академии социального управления объявляет о старте Регионального конкурса «Наставничество в библиотеке: формула успеха».

В конкурсе могут принять участие работники библиотек школ и работники информационно-библиотечных центров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Чтобы поучаствовать в конкурсе «Наставничество в библиотеке: формула успеха» нужно: 

— отправить заявку на участие до 20 октября;
— записать видеоролик на одну из номинаций (не более 3 минут).

С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте. 

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#страны
#работники
#служба
#библиотека
#библиотеки
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В красногорском центре «Созвездие» проходят реабилитацию около 30 детей из ЛНР
14 августа 2023, 13:23

Фото: администрация г. о. Красногорск

27 ребят из Луганской Народной Республики проходят курс реабилитации в красногорском центре «Созвездие». Помимо медицинских процедур и занятий с психологами, курс предусматривает большую развлекательную программу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
В программу вошло посещение усадьбы «Архангельское». В курс также входят полноценное медицинское сопровождение всеми врачами, психотерапевтическое и физиотерапевтическое лечение, лечебный массаж и локомоторная терапия.
«Ребятам доступны все парки культуры и отдыха в Красногорске. Запланированы экскурсии в Новоиерусалимский монастырь и Музей Победы. С ребятами работают как индивидуально, так и в группах», – рассказал директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.  
По его словам, большая часть детей и подростков уже показывает положительную динамику восстановление. 
 
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#красногорск
#дети
#реабилитация
#лнр
#подмосковье
#московская область
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Бизнес-коуч Плотникова: Женщина всегда должна быть независимой
14 августа 2023, 13:20

Фото: istockphoto.com/MangoStar_Studio

Бизнес-коуч, предприниматель и инвестор Наталья Плотникова заявила, что для того, чтобы обрести любящего партнёра и семью, женщине необходимо стать самой независимой и эмоционально стабильной.
Так, в беседе с «Дни.ру», она отметила, что женщине важно быть самостоятельной и финансовой независимой. Однако даже успешные дамы нередко бывают одиноки. В таких случаях специалист рекомендовала осознавать свою ценность, не отдавать сразу мужчине всё на блюдечке, научиться управлять эмоциями. В таком случае, по мнению Плотниковой, удастся построить здоровые хорошие отношения с любимым человеком, в которых не будет серьёзных ссор и скандалов.

Не ссориться и не скандалить с близкими людьми также рекомендуется во время поста, который начинается сегодня, 14 августа, когда празднуется Медовый Спас. Как передаёт «Москва 24», во время поста православным также не желательно устраивать шумных застолий, многолюдных мероприятий и праздников до конца поста 27 августа.

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#отношения
#праздник
#общество
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В Подмосковье из аварийных домов переселены 28 человек в 5 округах
14 августа 2023, 13:07

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийных жилых помещений переселены 28 человек в пяти муниципалитеах.

За прошлую неделю жильцы 11 аварийных жилых помещений переселены в благоустроенные квартиры в новых домах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Кроме того, жильцам выплатили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение в аварийном доме.

Новое жильё получили жители Мытищ, Рузы, Пушкинского, Богородского и Одинцовского городских округов.

Общая площадь расселяемого аварийного жилья составила 534,4 квадратных метров.

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#московская область
#губернатор
#жильё
#квартиры
#жители
#расселение
#служба
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Маску и Цукербергу предложили провести поединок в Помпеях
14 августа 2023, 13:05

Фото: iStock/dbvirago

Мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил древнеримский амфитеатр для поединка между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом. Об этом сообщает агентство Adnkronos.
«Помпеи — лучшее место для проведения мирового состязания между миллиардерами», — заявил мэр Кармине Ло Сапио.

Мэр также отметил, что проведение боя позволит выручить порядка 200 миллионов евро, которые будут направлены нескольким педиатрическим больницам.

Напомним, ранее Марк Цукерберг сообщил, что больше не верит в серьёзность намерений бизнесменна Илона Маска провести с ним бойцовский поединок. Бизнесмен отметил, что Маску уже предлагали конкретную дату поединка — 26 августа, однако в ответ основатель Tesla заявил, что перед боем ему нужна операция, а потом потребовал «тренировочного раунда на заднем дворе» Цукерберга.

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#бокс
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