Более 3 тонн груза помощи отправили в зону СВО из Красногорска

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
«Это долг каждого. Я оказываю посильную помощь, Донбасс — это наша земля, наша страна, наши люди и мы должны, мы обязаны помочь», — подчеркнул генеральный директор ООО «Артстрой» Альберт Шамсутдинов.
Информация для потенциальных добровольцев: заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы не только для себя, но и для членов семьи. Военнослужащему полагается месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием и в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Помимо этого, служащие в зоне специальной военной операции по контракту имеют право на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места. Также они могут отправлять своих детей в детский сад без очереди, рассчитывать на бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru. Обратиться можно также в военный комиссариат городского округа Красногорск по телефону: 8(985)686-67-10 (круглосуточно).
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