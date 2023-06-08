Более 300 детей из Химок получат бесплатные путевки в лагерь

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В этом летнем сезоне бесплатные путевки в лагерь смогут получить свыше 300 юных химчан.
«С 1 июня мы открыли 15 пришкольных лагерей, в которых за две смены отдохнут более 1400 ребят. Для детей российских военнослужащих, из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья путевки в лагеря бесплатные», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Также, Дмитрий Волошин сообщил, что родителям остальных детей необходимо будет оплатить 10% стоимости путевки, это порядка тысячи рублей за смену. Оставшуюся сумму компенсирует администрация муниципалитета.
Для детей военнослужащих СВО, детей из неполных, многодетных и малоимущих семей, а также для детей работников химкинских предприятий, воспитанников спортшкол и учреждений допобразования в этом году администрация Химок выделила 214 бесплатных путевок в лагеря по всей территории России, в том числе на море. 120 путевок подготовлены для детей работников предприятий, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также воспитанники спортивных школ и учреждений дополнительного образования. А 200 ребят с ограниченными возможностями здоровья получат путевки и отправятся в санатории у Черного моря.
Ранее сообщалось, что более 1400 детей из Химок отдохнут этим летом в школьных лагерях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.