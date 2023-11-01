Более 300 иностранцев покинули сектор Газа

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Порядка 320 иностранцев эвакуировались из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, что в среду, 1 ноября, началась эвакуация иностранцев, раненых палестинцев и людей с двойным гражданством через КПП «Рафах» на территорию Египта. Сообщалось, что за сутки территорию сектора покинут более 500 человек. Сразу после начала перемещения, дипломаты приступили к обсуждению эвакуации ещё тысячи человек. В результате, им удалось добиться ежедневной переправы тысячи иностранцев из анклава.
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Дипломаты договорились о ежедневной эвакуации иностранцев из сектора Газа
Анастасия Чинкова