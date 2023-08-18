Более 300 тыс окон планируют оформить в ходе онлайн‑флешмоба в День флага России

Фото: Istockphoto / Anton Novikov
Всероссийская традиционная акция #ОкнаРоссии пройдёт в формате онлайн-флешмоба 22 августа, в День Государственного флага. Принять участие в ней могут все желающие.
Для этого необходимо оформить окна квартиры, дома или офиса рисунками, картинками или надписями, посвящёнными празднику. Затем фотографии оформленных окон нужно выложить в соцсетях с хештегом #ОкнаРоссии2023.
Планируется, что в рамках акции в стране оформят более 300 тыс окон.
День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был установлен указом президента в 1994 году.
Именно в этот день 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из белой, лазоревой и алой полос» национальным флагом страны.
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Планируется, что в рамках акции в стране оформят более 300 тыс окон.
Именно в этот день 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из белой, лазоревой и алой полос» национальным флагом страны.
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Лора Луганская