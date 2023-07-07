Более 4 млрд рублей похитили мошенники с карт россиян с начала года

Фото: istockphoto.com/Dmitry Nogaev
Кроме того, у злоумышленника появился новый вид мошенничества. Так, людям приходят сообщения с иностранных номеров, где предлагается оценить фильм, шоу или стриминговый сервис за вознаграждение. После получения всех инструкций от «менеджеров», необходимо заполнить анкету, где указывают свои контактные данные для получения документов о трудоустройстве. Как передаёт utro.ru, человек получает ссылку, регистрируется, пополняет счёт для разрешения оценивать материалы и теряет деньги.
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