Более 40 парков Московской области пригласят отметить День знаний

Фото: Минкульт МО
Свыше 40 подмосковных парков проведут 1 сентября праздник «Парк знаний». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в программе парка семейного отдыха Дубна – школьный маркет и презентация внеурочной деятельности от муниципальных школ.
Парк культуры и отдыха «Пегас» в городском округе Егорьевск подготовил мастер-класс от художников-мультипликаторов и викторины по школьной программе.
Лекцию и практическое занятие с волонтёрами-экологами проведут для детей в Талдомском парке культуры и отдыха «Победа».
Тематическая фотозона, танцевальный флешмоб и интеллектуальные игры ждут гостей в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники.
В парке им. Гагарина в Шатуре проведут образовательные лекции. Там же состоится детский спектакль под открытым небом.
В Дрезненском городском парке в Орехово-Зуеве желающие смогут принять участие в мастер-классе «Любимая мультяшка – Чебурашка» и в анимационной программе «Всё начинается со школьного звонка».
Спектакль для детей «Денискины рассказы» покажут в городском парке культуры и отдыха в Чехове.
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Парк культуры и отдыха «Пегас» в городском округе Егорьевск подготовил мастер-класс от художников-мультипликаторов и викторины по школьной программе.
Тематическая фотозона, танцевальный флешмоб и интеллектуальные игры ждут гостей в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники.
В парке им. Гагарина в Шатуре проведут образовательные лекции. Там же состоится детский спектакль под открытым небом.
В Дрезненском городском парке в Орехово-Зуеве желающие смогут принять участие в мастер-классе «Любимая мультяшка – Чебурашка» и в анимационной программе «Всё начинается со школьного звонка».
Спектакль для детей «Денискины рассказы» покажут в городском парке культуры и отдыха в Чехове.
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Лора Луганская