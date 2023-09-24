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Более 40% россиян обманывали при приёме на работу

24 сентября 2023, 16:37
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Почти половина жителей России боится, что реальность на новом месте работы не будет иметь ничего общего с обещаниями, данными работодателем на собеседовании.
Такие данные приводит портал «Работа.ру», который провёл исследование и выяснил, что 43% опрошенных сталкивались с тем, что реальность не соответствовала ожиданиям. У четверти респондентов новое место оказывалось хуже, чем предыдущая работа.

При этом у 48% опрошенных есть опасения, что на новом месте работы всё окажется не так радужно, как обещали во время собеседования.


А треть респондентов боится, что новое место работы окажется хуже предыдущего. У четверти есть сомнения в возможностях карьерного роста, а пятая часть не уверена, что на новом месте будут интересные задачи.

Разочарования вынуждают россиян искать дополнительные источники дохода — 85% респондентов желают иметь подработку.

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#работа
#карьера
#собеседование
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В Египте около побережья заметили китовую акулу
Cairo24: около побережья Марса-Алам в Египте заметили китовую акулу
24 сентября 2023, 16:37

Фото: iStock/crisod

Китовая акула, которая является самой крупной рыбой в мире, была замечена дайверами около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море. Об этом сообщает портал Cairo24.
Отмечается, что акула была замечена дайверами во время их погружения. Считается, что китовая акула не опасна для человека. 

Китовая акула — это редкий вид, который находится на грани исчезновения. Ее длина составляет 13 метров, а вес равен 21 тонне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что акула напала на туриста возле берега пляжа в египетской Хургаде. Инцидент произошел в 30 метрах от берега. Очевидцами произошедшего стали другие отдыхающие. 

В открытом море на россиянина напала тигровая акула, еще одна туристка успела вовремя выбраться из воды и спастись.

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#акула
#море
#инцидент
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Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре
Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре в ночь на понедельник
24 сентября 2023, 15:28

Фото: iStock/horkins

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на понедельник, 25 сентября, в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, передает РИА Новости.
Отмечается, что заключительная неделя сентября также будет теплой и засушливой. Тишковец подчеркнул, что произойдет «короткая перебивка» из-за холодного атмосферного фронта. 

Осадки, которые пройдут в ночь на понедельник, по мнению синоптика, будут самыми сильными осадками в текущем месяце.

Напомним, ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что бабье лето в столичном регионе подошло к концу. В воскресенье Москва окажется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, сохраняющего погоду тёплой и сухой, но уже вечером будет сказываться приближение холодного атмосферного фронта. 

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Детеныш панды, родившийся в Москве, оказался самкой, ей исполнился месяц

#подмосковье
#ночь
#осадки
#неделя
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Детеныш панды, родившийся в Москве, оказался самкой, ей исполнился месяц
24 сентября 2023, 13:03

Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что детеныш панды, который родился в Московском зоопарке, оказался самкой, обе панды чувствуют себя прекрасно.
По словам Собянина, за детёнышем ведется постоянное наблюдение специалистов. Сегодня крохе исполнился месяц.

Мэр рассказал, что первое время после родов панда Диндин прятала и оберегала детеныша, не могла спокойно поесть или поспать, однако теперь малышка подросла, у неё появилась шерсть, изменилась терморегуляция. Ее мать чувствует себя спокойно. 

Напомним, в конце августа в России впервые родился детеныш большой панды. Родители новорожденного – Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Как отметил Собянин, животных передали России в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.

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#детёныш
#родители
#мать
#мэр
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В Крым начали переезжать семьи из Германии
24 сентября 2023, 12:35

Фото: istockphoto/Povozniuk

Депутат Юрий Гемпель сказал, что в Крым начали переезжать семьи русских немцев из ФРГ.
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что в республику из Германии переезжают семьи русских немцев, пишет РИА Новости. Таких семей уже более двухсот.
 
Семьи решили уехать из Германии и вернуться на историческую родину. По словам Гемпеля, в Крыму есть все возможности для развития и нет гонений по национальному признаку. Депутат сообщил, что власти республики создали все условия, чтобы семьи возвращались из-за границы.

Ранее сообщалось, что тысячи россиян начали выбирать отдых без удобств. Туристы приезжают в особенный парк Красноярского края с древними скалами и уникальной природой. Туристы идут в тайгу – до «Столбов» примерно 7 километров пешком. Путь пролегает по крутым склонам, корням деревьев и каменистым тропам, но это никого не пугает. На вершине туристов ожидают каменные исполины, которым более 50 млн лет.

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#крым
#семья
#германия
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В Китае не хватает людей, чтобы заполнить пустые квартиры
24 сентября 2023, 12:20

Фото: istockphoto/chuyu

Всё население КНР в 1,4 млрд человек недостаточно, чтобы заполнить все пустые квартиры в стране.
Агентство Reuters, ссылаясь на бывшего замглавы статистического ведомства Китая Хэ Кэна, пишет, что в Китае возник кризис на рынке недвижимости.
 
«Сколько сейчас пустых домов? Эксперты приводят разные цифры, самые радикальные говорят о количестве жилья на 3 млрд человек», —заявил Хэ Кэн на форуме в Дунгуане.
С его словам, данная оценка завышена, но и 1,4 млрд китайцев вряд ли заполнят все пустующие квартиры. Китайский рынок недвижимости в состоянии кризиса с 2021 года. С момента банкротства застройщика Evergrande. На  август площадь непроданного жилья в КНР достигла 648 млн кв. м.
 
Критика экс-чиновника противоречит официальным заявлениям властей о стабильности китайской экономики.

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#китай
#жильё
#квартиры
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На Алтае выпал первый снег
24 сентября 2023, 11:31

Фото: istockphoto/Evgeniya Pavlova

На Семинском перевале в Республике Алтай пошёл снег.
РИА Новости пишет, что первый снег выпал на Семинском перевале в Республике Алтай.
 
«Снег на Семинском перевале выпал вчера вечером, в день осеннего равноденствия», - рассказала Светлана Казанцева, организатор семейных туров с детьми
Снег на Семинском перевале в Горном Алтае выпадает раньше, чем на других территориях региона.

Ранее сообщалось, что обитатели подмосковных лесов начали готовится к долгой зимовке. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

«У белок и лис начинается линька – им пора менять летнюю окраску на зимний камуфляж. Барсуки и енотовидные собаки утепляются. Мех у них становится гуще, появляется подпушек. Кроты утепляют убежища – носят в норы сухую листву, мох, шерсть и даже птичьи перья», – уточнили в Комлесхозе.
Кроме того, все лесные животные нагуливают жир, так как неизвестно, сколько снега выпадет зимой, крепкими ли будут морозы и насколько сбалансированным останется рацион. Жировые запасы могут достигать к зиме 30-40% от массы тела, а сам жир сильно отличается от обычного – он намного плотнее.

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#зима
#снег
#снегопад
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В России планируют запретить долгую стоянку такси в жилой зоне
24 сентября 2023, 10:42

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

МВД поддерживает идею запретить стоянку такси в жилой зоне дольше 30 минут.
В МВД нашло поддержку предложение запретить парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.
 
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предлагал рассмотреть возможность изменить ПДД для того, чтобы ограничить время пребывания автомобилей такси в жилой зоне до 30 минут. Глава ГИБДД Черников ответил, что проект необходимо проработать.
 
«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», —написал в ответном письме Черников.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал рост цен на услуги такси и отметил, что повышение стоимости тарифов автоперевозок в будущем будет только расти. Он пояснил, что для снижения цены необходимо уменьшить затраты на такие расходы, как амортизация автомобиля, цены запчастей, стоимость бензина, оплата труда водителям и прибыль предприятия.

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#такси
#мвд
#автомобили
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Синоптик Леус рассказал, когда в Москве и Подмосковье наступят холода
24 сентября 2023, 09:57

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

По словам Михаила Леуса, бабье лето в столичном регионе подошло к концу.
О погоде в Москве и Подмосковье сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
 
В воскресенье Москва окажется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, сохраняющего погоду тёплой и сухой, но уже вечером будет сказываться приближение холодного атмосферного фронта. Он принесёт дожди на северо-запад Подмосковья, а потом придёт и в столицу.
 
Дневная температура воздуха в Москве 24 сентября достигнет 23-25 градусов, по области — 21-26 градусов.
 
Атмосферное давление будет слабо падать (753 миллиметра ртутного столба).

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#погода
#москва
#подмосковье
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Психолог Гогуева перечислила любимые фразы манипуляторов
24 сентября 2023, 09:31

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Манипуляторы любят обобщать, поэтому могут говорить следующие фразы: «Ты никогда мне не помогаешь», «Вечно ты занят».
Любимые фразы манипуляторов в беседе с «Мослентой» раскрыла кандидат психологических наук Марина Гогуева.
 
По её словам, манипуляцией можно назвать непрямое сообщение в контакте, где на первом месте собственная выгода, а чувства собеседника и его потребности не так важны.
 
Агрессивное навязывание своих мыслей можно отнести к манипуляции: «Делай, как я говорю», «Да что ты понимаешь!», «Вот поживешь с моё». Также подозрение должно вызвать сочетание уважительной причины и давление на жалость: «Здоровья нет, сам не могу, а помочь некому». К манипуляциям относятся навязывание чувства вины, бойкот, запугивание и угрозы.
 
Повышенное внимание, подарки, а также лесть тоже могут являться инструментами манипулятора. Жертва думает, что должна ответить добром на добро и выполняет требования манипулятора. 

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