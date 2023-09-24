Более 40% россиян обманывали при приёме на работу

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Почти половина жителей России боится, что реальность на новом месте работы не будет иметь ничего общего с обещаниями, данными работодателем на собеседовании.
Такие данные приводит портал «Работа.ру», который провёл исследование и выяснил, что 43% опрошенных сталкивались с тем, что реальность не соответствовала ожиданиям. У четверти респондентов новое место оказывалось хуже, чем предыдущая работа.
При этом у 48% опрошенных есть опасения, что на новом месте работы всё окажется не так радужно, как обещали во время собеседования.
А треть респондентов боится, что новое место работы окажется хуже предыдущего. У четверти есть сомнения в возможностях карьерного роста, а пятая часть не уверена, что на новом месте будут интересные задачи.
Разочарования вынуждают россиян искать дополнительные источники дохода — 85% респондентов желают иметь подработку.
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При этом у 48% опрошенных есть опасения, что на новом месте работы всё окажется не так радужно, как обещали во время собеседования.
Разочарования вынуждают россиян искать дополнительные источники дохода — 85% респондентов желают иметь подработку.
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Мария Фирсова