Более 400 поливомоечных машин приступили к аэрации подмосковных дорог

В регион пришла жара
На дорогах Московской области по поручению регионального Минтранса в период летней жары будут проводить аэрацию дорог. Всего в работе задействовано более 400 поливомоечных машин, сообщили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что аэрация позволяет содержать дороги в чистоте и охлаждать поверхность полотна. Дополнительное увлажнение также помогает противодействовать деформации дорог под длительным воздействием солнечных лучей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном транспорте в жару раздадут 7,5 тыс литров воды.
«На дорогах в черте городов полили около 5 тыс км на муниципальной и региональной сети. Самый большой объём работ выполнили в Щёлкове (350 км), Солнечногорске (334 км) и Мытищах (333 км)», – отметили в министерстве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном транспорте в жару раздадут 7,5 тыс литров воды.
Лора Луганская