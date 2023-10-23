Более 400 тысяч человек станут участниками конкурса «Это у нас семейное»

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Владимир Путин 1 сентября объявил о запуске «самого народного» общероссийского конкурса платформы «Россия — страна возможностей», который называется «Это у нас семейное». С момента старта конкурса заявки на участие подали свыше 400 тысяч человек из более чем 70 тысяч российских семей.
Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября, так что их количество наверняка еще увеличится, отмечает издание Smotrim.ru. В некоторые семейные команды вошли даже родственники, проживающие за рубежом. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%) и Сибирского федеральных округов.
Семейные команды сформированы во всех 89 регионах российской федерации. Всего в в новом проекте президентской программы «Россия — страна возможностей» примут участие жители 60 стран Европы, Северной и Центральной Америки, Азии, Африки и СНГ.
Первый дистанционный этап будет содержать задания разных тематических направлений и уровней сложности. Например, командам будет предложено приготовить блюдо по семейному рецепту, спеть песню всей семьей, создать виртуальную летопись своего рода. Задания будут несложными, но увлекательными для всей семьи и интересными для окружающих.
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Александр Бойцов