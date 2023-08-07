Более 400 тысяч россиян подали заявки участие в электронном голосовании

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Россияне подали на портале «Госуслуги» более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании 10 сентября. Об этом передает Минцифры.
По данным ведомства, на сегодняшний день, уже подано более 400 тысяч заявлений от россиян на участие в дистанционном электронном голосовании.
Соответствующее заявление граждане России могут подать с помощью сервиса «Госуслуги». Лидером по количеству поданных заявлений, стала Московская область. В ведомстве отметили, что голосование в электронном формате, доступно для жителей 25 регионов.
Напомним, единый день голосования пройдет 10 сентября.
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Соответствующее заявление граждане России могут подать с помощью сервиса «Госуслуги». Лидером по количеству поданных заявлений, стала Московская область. В ведомстве отметили, что голосование в электронном формате, доступно для жителей 25 регионов.
Напомним, единый день голосования пройдет 10 сентября.
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Анастасия Крестьянова