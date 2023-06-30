Более 41 млн рублей выплатили задолженность по зарплате в Подмосковье

В мае в Подмосковье погасили задолженность в размере более 41 миллиона рублей по заработной плате работников.

Министерство социального развития Московской области сообщает, что в подмосковном регионе погашена задолженность по заработной плате в 5 организациях региона в полном объеме, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В мае и июне полностью погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками пяти организаций на общую сумму более 41 млн рублей. Свыше тысячи сотрудников восстановили свои права на оплату труда», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.



В текущем месяце задолженность по зарплате погашена на предприятиях в Дубне, Наро-Фоминске, Рузе, Жуковском и Солнечногорске. На предприятиях задерживали зарплату сотрудникам в течении нескольких месяцев.

Представители министерства социального развития Подмосковья приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам соблюдения трудовых прав граждан в Прокуратуре Московской области, где рассмотрели вопросы погашения задолженности по заработной плате и надлежащего оформления трудовых отношений с сотрудниками.

В Министерстве ежемесячно рассматриваются вопросы оплаты труда на заседаниях Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области.

Всего, с начала года удалось погасить задолженность по зарплате на сумму более 220 млн рублей.