Более 426 тыс россиян пожаловались на укусы клещей

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С начала сезона в России более 426 тыс. человек обратились за ме5дицинской помощью из-за укусов клещей.
«По состоянию на 32-ю неделю 2023 года в медорганизации из-за укусов клещей обратились 426,3 тыс. человек, что ниже показателей прошлого года (457 тыс.) и среднемноголетних значений (437 тыс.). Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.
Отмечается, что от клещевого вирусного энцефалита привиты 3,23 млн человек, что также превышает аналогичный показатель прошлого года.
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Мелисса Тимофеева