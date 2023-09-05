Более 600 млн рублей направлено на выплаты пострадавшим от ЧС в Приморском крае

В индустриальном парке М-8, расположенного в Сергиево-Посадском городском округе, открылось новое предприятие по производству внутрискважинного оборудования для нефтегазодобывающей отрасли «Меттойл».

Компания «Меттойл» начала разрабатывать высокотехнологичное оборудование для нефтегазодобычи, которое раньше в РФ не производилось вовсе. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 1 миллиарда рублей. проект помог создать 170 новый рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Строительство объекта было реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона. Проект удалось реализовать в кратчайшие сроки — за 15 месяцев.

Объект площадью 9,7 тыс. кв. метров. Министерством жилищной политики выдано разрешение на ввод в эксплуатацию техническому заказчику «Смарт Инжиниринс».

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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