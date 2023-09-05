Более 600 млн рублей направлено на выплаты пострадавшим от ЧС в Приморском крае

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«Сейчас 17 046 заявлений уже направлено на выплаты пострадавшим от паводка. Это единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей (более 9 тыс. заявлений); финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества — 50 тыс. рублей (более 3,5 тыс. заявлений); и в связи с полной утратой — 100 тыс. на человека (более 4 тыс. заявлений)», — приводит RT сообщение пресс-службы.
Там отметили, что все выплаты производятся в срок без задержек. При этом, решение по поступившему заявлению принимается в течение 15 рабочих дней, а назначение выплат происходит в течение до пяти дней.
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