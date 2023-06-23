Более 65 га получил в аренду фермер из Щелково

Министерством имущественных отношений Московской области были выданы два участка главе фермерского хозяйства из Щелково.
Участки, площадью порядка 65 га, фермеру даны в аренду на пять лет.
Фермерское хозяйство содержит 580 голов крупнорогатого скота, имеет свою кормовую базу. На ферме производят сыры, кефир, йогурты, сметану, сливочное масло, творог и другое.
«Предоставленные земли сроком на 5 лет глава КФХ планирует использовать под строительство животноводческого комплекса», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Ранее сообщалось, что Воробьёв распорядился создать сервисы для выхода предприятий МСБ на экспорт. Подробнее об этом читайте в нашем материале.