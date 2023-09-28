Более 70% ипотеки выдаётся россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода

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Указывается на увеличение доли таких кредитов в общем портфеле ипотечных ссуд. Она сейчас составляет 60,8%. Данные кредиты предоставляются на покупку новых квартир, на готовые жилплощади. Также они выдаются клиентам, у которых долговая нагрузка более 50%.
К июлю 2023 года общая задолженность по жилищным кредитам оценили в 9,52 трлн рублей.
В данный момент жилищные кредиты имеют 10 млн человек, что равняется 13% трудоспособного населения страны.
Ранее сообщалось, что большинство россиян жалеют о решении делать ремонт своими руками. 20% респондентов разочаровались ремонтом своими руками. Второй по популярности ошибкой является недостаточный контроль строительной бригады: в этом признались 13%, а третьей — недостаточное внимание к планировке и дизайн-проекту (12%). 11% опрошенных признаются, что неправильно рассчитали общий бюджет ремонта на старте, из-за чего пришлось переплачивать.
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