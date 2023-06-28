Более 70 лавочек-навигаторов установлено в подмосковных лесах с начала года

По инициативе Комитета лесного хозяйства Московской области в лесничествах Подмосковья продолжают установку лавочек-навигаторов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«С начала года в подмосковных лесах установлено 72 лавочки-навигатора. Больше всего их на территории Егорьевского (12) и Шатурского (17) лесничеств. Установленные в лесу лавочки помогают заблудившимся сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, а еще успокоится, отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения. Всего же в подмосковных лесах 988 таких лавочек», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.



Лесничие в свободное от работы время своими руками из валежной древесины изготавливают лавочки, на которых написаны названия ближайших городов с указанием направления и расстояния до них.

«Лесничие устанавливают такие навигаторы в местах, где чаще всего теряются люди», — поделился Георгий Филимонов.

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