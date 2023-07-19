Более 700 осужденных получили профессии в местах заключения

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области
Профессиями-лидерами у заключенных стали: «Швея», «Повар» и «Подсобный рабочий». В этих профессиях было свыше 350 выпускников.
«Осужденные, прошедшие обучение, трудоустраиваются на производстве исправительных учреждений на должности в соответствии с полученным образованием. После освобождения выпускники находят работу на региональных рынках труда. Наличие образования и приобретенные трудовые навыки являются одним из основополагающих факторов их успешной ресоциализации в обществе», — отметила директор профессионального образовательного учреждения № 66 Регина Виноградова.Читайте также:
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