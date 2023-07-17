Более 700 предпенсионеров Подмосковья прошли переобучение на новую профессию. 

Такая программа проводится для урегулирования численности животных без владельцев на территории подмосковного региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году в Подмосковье отловлено более 6 тысяч животных. Отлов проходит безопасно для животного, специалисты максимально стараются снизить уровень стресса для собаки. За счет проведенных мероприятий у стерилизованных животных снижается гормональный фон и они становятся более спокойными», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Отлов собак производят специализированные организации, с которыми предварительно заключается контракт. После всех манипуляций, на ухо собакам ставится пластиковая бирка, которая означает, что животное прошло через программу ОСВВ.

На прошлой неделе в 59 городских округах было отловлено 200 собак без владельцев, собаки прошли программу ОСВВ и были выпущены в естественную среду обитания, но в случае проявленной собакой агрессии — её оставляют на пожизненное содержание в приюте.

Сообщить о бездомных животных можно позвонив на номер 112 или в колл-центр региональной Госветслужбы по телефону: 8-800-550-6522 круглосуточно.