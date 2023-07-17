Более 700 предпенсионеров Подмосковья прошли переобучение на новую профессию. 

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Одними из самых популярных направлений повышения квалификации стали: служба кадров, бухгалтерия, программирование, педагогика, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Более 700 жителей Подмосковья в возрасте старше 50 лет прошли переобучение на новую профессию», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве рассказали, что на данный момент порядка 600 предпенсионеров обучаются новым профессиям и в скором времени будут обладать новыми навыками.Ведомство сообщает, что подробности участия в проекте, можно узнать на сайте или по номеру телефона 8 (4967) 63-04-13 или 122 (доб.6). На сайте также можно посмотреть актуальное наличие мест для записи на образовательные программы.
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