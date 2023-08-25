Более 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

В Подмосковье продолжают устанавливать новые светофорные объекты на региональной дорожной сети, чтобы упорядочить движение транспорта и повысить безопасность движения.

«Провели установку порядка 30 светофоров типа Т-1 и 55 светофоров типа Т-7. Всего в этом году планируем обустроить около 200 новых светофорных объектов. Адресный перечень установки новых объектов сформирован на основании показателей трафика и аварийности», – рассказал заместитель председателя правительства—министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

В частности, новые светофоры установлены на улицах 17 округов: Мытищи, Щёлково, Сергиев Посад, Луховицы, Одинцово, Руза и других муниципалитетах.





Светофоры типа Т-1 обустраивают на перекрёстках для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах, а типа Т-7 с индикацией жёлтого цвета – на нерегулируемых переходах в черте населённых пунктов у мест социального притяжения для привлечения внимания водителей.